انت الان تتابع تفاصيل خبر الخبير الفلكي السعودي خالد الزعاق يومين في السنة تكون الشمس هي القبلة على مستوى العالم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قال الخبير الفلكي السعودي الدكتور خالد صالح الزعاق وفقا لقناة العربية هناك يومين في السنة تكون الشمس هي القبلة على مستوى العالم وهو وقت أذان الظهر على مكة المكرمة وهو يوم 27 مايو و16 يوليو، حيث دلل على ذلك بأية قرآنية في سورة المعارج {فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (40)على أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (41) }.

وكشف الدكتور الزعاق أن المسلمون حددوا قبلتهم عن طريق الشمس في النهار وعن طريق النجوم بالليل، مشيرا أن للشمس طريقتين طريق الظل وطريق موقعها وهو السائد، فمكان وزمان الشمس يتغير بشكل يوميا طول العام، وتابع أنه يحدث أحيانا أن تقطع الشمس الخط الواصل بين المكان ومكة المكرمة فيستغل لتحديد القبله.

وذكر الزعاق قصيدة بعنوان دعا المحرمون الله يستغفرونه بمناسبة التحديث عن هذه الموضوع وهى جزء من قصيدة نصيب بن رباح شاعر في العصر الأموي قائلاً

دَعا المحرَمونَ اللَهَ يَستَغفِرونَهُ بِمَكَّة يَوماً أن يُمحى ذُنوبها وَنادَيت يا رَبّاه أول سؤلَتي لِنَفسي لَيلى ثُمَّ أنتَ حسيبُها فَإن أعط لَيلى في حَياتي لَم يَتُب إِلى اللَّهِ عَبدٌ تَوبَة لا أَتوبُها

لافتا أن علماء المسلمون هم من أول من استخدموا هذه الطريقة لتحديد القبلة بدقة متناهية، موضحًا أن يوم 15 ديسمبر تغرب الشمس في اتجاه القبلة على العاصمة الرياض، ويوم 13 يناير تغرب الشمس باتجاه القبله على العاصمة البحرين “المنامة” ويوم 5 فبراير تغرب الشمس باتجاه القبلة على عاصمة قطر وهى الدوحة، ويوم 14 فبراير تغرب الشمس باتجاه القبلة على دولة الأمارات في أبو ظبي ويوم 2 أكتوبر تغرب الشمس باتجاه القبلة على سلطنة عمان “مسقط”.