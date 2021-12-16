خلطة رهيبة لتنظيف البوتاجاز شديد الاتساخ خلال دقائق وبدون تكلفة

مكون خارق لتنظيف البوتاجاز، تشكل مهمة تنظيف البوتاجاز عائق أمام الكثير من السيدات لكثرة التصاق الدهون والبقع والاتساخات به والتي يكون من الصعب إزالتها بسهولة، لذلك سوف نعرض طريقة بسيطة لتنظيف البوتاجاز وتخلصه من الدهون تماما وعودته كالجديد بدون استخدام أي مواد كيميائية تضر بجلد اليد، فإليك الخلطة السحرية الآمنة لنسف الدهون نهائيا والتي سوف تغنيك عن شراء أي منتجات تنظيف من المحلات، ولكن من المفضل تكرار هذه الوصفة بشكل مستمر حتى لا تجدين صعوبة فى كل مرة تنظفين فيها.

مكون خارق لتنظيف البوتاجاز

خلطة تنظيف عيون البوتاجاز

نحضر وعاء كبير على النار ونملأه بالماء ونعصر عليه حوالى 3 حبات ليمون مع وضع القشر فى الوعاء بعد عصره.

عندما يصبح الماء دافئ نضع فى الوعاء عيون البوتاجاز ثم نضف عليها ملح الليمون ونقلبه حتى يذوب ونتركها حتى الغليان.

وعندما نلاحظ تغيير لون الماء وإزالة الاتساخات من عيون البوتجاز وعودتها إلى لونها الطبيعي نرفع الوعاء من على النار ونترك العيون بداخلها حتى تبرد تماما.

بعد ذلك نقوم بتنظيفها بسلك المواعين سنلاحظ إزالة الدهون والاتساخات بكل سهولة.

نقوم بتنشيف جميع الأعين ويفضل عند تركيبها نغلف أسفلها بورق الفويل حتى لا تعود الدهون مرة أخرى وتصبح نظيفة باستمرار.

خلطة رهيبة لتنظيف سطح البوتاجاز

فى وعاء نملئ نصفه بالماء الدافئ ثم نضع القليل من أي نوع سائل أطباق وقليل من ملح الليمون وخل ونقلب المكونات جميعها.

بواسطة إسفنجة نقوم بغمسها فى هذا السائل ونبدأ فى تنظيف سطح البوتاجاز وجوانبه.

ثم نقوم بالتنشيف بواسطة فوطة أو قطعة من القماش وستلاحظين نظافة السطح تماما وأصبح ذات بريق ولمعان واضح.

تنظيف حوامل البوتاجاز

نقوم بتنظيف حوامل البوتاجاز بنفس السائل التي تم تحضيره لتنظيف السطح.

وباستخدام ليفة من السلك الخشن نقوم بدعك حوامل البوتاجاز ثم شطفها بالماء.

مع تكرار الاستخدام بشكل أسبوعي سوف تحصلون على حوامل لامعة وخالية من الدهون.

طريقة تنظيف البوتاجاز بالكربونات

أحضري كوب من ملح الليمون.

كوب كبير من البيكربونات.

كوب كبير من الماء الساخن.

نص كوب من الخل.

أخفقي كل هذه المكونات سوياً وضعيها فى عبوة بخاخة، ثم قومي برشها على البوتاجاز واتركيه لمدة ربع ساعة ثم افركيها بقطعة من الإسفنج وسوف تزول كل الدهون والحروق خلال ثواني.