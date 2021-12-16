شوف عروض بنده panda هايبر بنده تسوق ووفر عروض نهاية العام

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عمر شويل - جدة عروض بنده panda هايبر بنده تسوق الآن من اسواق بنده وتمتع بأقوي التخفيضات بمناسبة أقتراب نهاية العام، صفقات رابحة على كل المنتجات بجميع الأقسام من مواد غذائية، ومخبوزات وملابس وإلكترونيات وغيرها من السلع التي تقدمها panda، اشتري 3 قطع وأحصل على 2 مجانا، أو 2 + 2 مجانا أو 2+1 مجانا، أقتني كل المقاضي الشهرية ووفر في الميزانية، الأجواء الشتوية تجعل للطعام مذاق فريد، وبالأخص المخبوزات التي تحضرها ربة المنزل لأفراد العائلة، لذا يوجد عرض على طحين فاخر من البيكر 2+1 مجانا بسعر 9،75 ريال.

عروض بنده panda هايبر بنده تسوق ووفر عروض نهاية العام

الكاتشب لا يمكن تناول البطاطس بدونه، أو البرجر، والدجاج المقرمش 1+1 مجانا من طماطم كاتشب هاينز المميزة وزن كيلو ب 28،95 ريال، كريمة البندق الطعام المفضل لكل الأطفال 1+1 مجانا من بنده ب 29،95 ريال، البرتقال من الفواكه الشتوية التي لاغني عنها في تلك الفترة، تناولها يساعد الجسم على مقاومة الإصابة بالفيروسات ويقوي المناعة، سعر الكيلو ب 2،75 ريال.

بنده هايبر بنده العروض الأسبوعية

يجب أن يشمل النظام الغذائي اليومي تناول أحد أنواع اللحوم، سواء البيضاء أو الحمراء، أو الأسماك، لأنها غني بكل العناصر الهامة والفيتامينات لتقوية الذاكرة والعظام والمناعة، والمساعدة على خسارة الوزن، عروض اللحوم في panda تشمل كيلو فخد خروف يمكن تحضيره بأشهي الوصفات وبالأخص المشوية سعر الكيلو ب 44،95 ريال.

مكعبات اللحم تصلح للطهي مع الخضروات أي نوع تفضلين، وسوف تمنح الطعام مذاق خاص ومميز، وتمد الجسم بالطاقة والدفيء سعر الكيلو لحم برازيلي ب 26،95 ريال به نسبة دهون بسيطة.

سمك السيلمون الرائع ذو المذاق الشهي نرويجي سعر الكيلو ب 59،95 ريال.

عروض بنده panda هايبر

أبرز عروض بنده التي تشمل 2+1 قطع مجاناً الزبادي اليونان الرائع المخصص للحميات الغذائية للمساعدة على خسارة الوزن سعر العرض 8 ريال، الجبن الشيدر أيضا ضمن قائمة عروض 2+1 ب 10،95 ريال، طحين السمسم لعمل أشهي السلطات، والسندوتشات وزن 400 جم انتاج الراقي ب 29،95 ريال.

زيت دوار الشمس عرض 2+1 وزن العبوة لتر ونص ب 31،95 ريال صفقة رابحة تماماً، لأننا نستهلك الزيوت بكميات كبيرة في تحضير الأطعمة المختلفة على مدار اليوم.