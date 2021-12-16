شوف أقوى عروض بنده على الهواتف الذكية عروض نهاية العام الجبارة بخصومات مذهلة لا تفوتها Panda

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تقدم بنده أقوى عروضها الجديدة على الهواتف الذكية بخصومات جبارة بمناسبة نهاية السنة. كما تنفرد مجلة بنده وهايبر بنده في جميع متاجرها بتوفير كبرى العروض على مختلف أنواع الأجهزة، كالأجهزة الإلكترونية، والكهربائية والمنزلية بأسعار مذهلة تحت شعار عروض نهاية العام غير. نوفر لكم في هذا المقال كل ما تحتاجون إليه من عروض وخصومات أتمنى أن تفيدكم . أقوى عروض نهاية العام من بنده وهايبر بنده على الهواتف الذكية بخصومات جبارة تتقدم متاجر بنده بتقديم أهم وأفضل عروض نهاية العام على الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية واكسسواراتها بتخفيضات مذهلة. خصم 150 ريال على جوال تي سي إل 10 ال، TCL 10L، بشاشة مقاسها 6.53 بوصة، من الجيل الرابع، مزود بشريحتين. كما أنه مزود بأربع كاميرات خلفية بدقة 2+2+8+48 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل. بالإضافة لذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجا بايت. بسعر 699 ريال بدلاً من 849 ريال سعودي.كما يتوفر باللون الأزرق والأبيض.

احصل على هاتف شياومي ريدمي نوت 10 بلس، بشاشة عرض مقاسها 6.43 بوصة، كما يتوفر بثلاثة ألوان هما الأبيض والرمادي والأزرق. كما أن سعة الذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت رام، ومساحة التخزين الداخلي 128 جيجا بايت. بالإضافة لوجود أربع كاميرات خلفية 2+2+8+64 ميجا بكسل، وكاميرا واحدة أمامية بدقة 13 ميجا بكسل. بسعر 799 ريال بدلاً من 949 ريال سعودي وخصم 150 ريال. خصم 50 ريال على هاتف سامسونج أي 12، Samsung A12، من الجيل الرابع بشريحتين، بشاشة مقاس 6.5 بوصة. الهاتف به رامات مساحتها 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلي مساحتها 64 جيجا بايت. الجوال به كاميرا واحدة أمامية دقتها 8 ميجا بكسل، وأربع كاميرات خلفية 2+2+5+48 ميجا بكسل. كما يتوفر من الهاتف ثلاثة ألوان هم الأسود والأبيض، والأزرق. بسعر 549 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.

خصم 80 ريال على اسورة رياضية شياومي مي 5، بسعر 109 ريال بدلاً من 189 ريال سعودي. عروض بنده على الأجهزة المنزلية كبرى الخصومات خصم 12 ريال على قارورة مياة ال أند ال (بسعة 350 مل)، احصل على زجاجتين بسعر 12 ريال بدلاً من 24 ريال عرض 1+1. عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية بتخفيضات قوية للحصول على عصير فريش احصل على خصم 60 ريال على عصارة كليك أون، تعمل بقوة 600 واط، بسعر 99 ريال بدلاً من 159 ريال سعودي.

خصم 150 ريال على خلاط كليك براون مقابل 259 ريال بدلاً من 409 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده على الهواتف الذكية عروض نهاية العام الجبارة بخصومات مذهلة لا تفوتها Panda - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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