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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات وتنزيلات تصل إلي 50% في المقال التالي
عروض اكسترا الأسبوعية، تكون شركة اكسترا من ضمن الشركات المساهمة التي استطاعت أن تدخل للسوق المالي في المملكة العربية السعودية، وذلك قد تم حدوثه بشهر ديسمبر سنة 2018، كما أن هذه الشركة تختص في الكثير من الأمور ومنها، المستلزمات التي تخص عناية الفرد وأيضًا الإلكترونيات الإستهلاكية على سبيل المثال، الكاميرات وهواتف الجوال ومنتجات ثانية، حيث أن معارض شركة اكسترا تكون نحو سبعة وأربعون معرض يتم تواجدهم بالمملكة العربية السعودية وعدد اثنان وخمسون معرض في عدة أماكن أخرى بالخليج العربي.
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عروض اكسترا الأسبوعية
شركة اكسترا تعد من الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الشركة مستمرة في أن تقدم أكبر وأقوى العروض والخصومات الرائعة والمذهلة أيضًا فتكون حريصة جدًا لكي تقدم ذلك، فتعتبر شركة اكسترا من الشركات الكبيرة التي يتم تواجدها في المملكة العربية السعودية، وتعد الشركة كذلك من الشركات التي تختص في بيع الإلكترونيات عن طريق التجزئة والأجهزة المنزلية، كما يتوافر حوالي اثنان وأربعون فرعًا بالمملكة وحوالي اثنين فرع آخرين بالبحرين وعمان.
عروض اكسترا السعودية
- خصومات اكسترا الشهرية شاشة التليفزيون حجمها 75 بوصة من النوع إل جي عالي الوضوح يكون بسعر 5299 بدلًا من 9999 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا اليوم الدفاية الديجيتال السيراميك من النوع كلاس برو 2000 واط باللون الأبيض يكون بسعر 309 بدلًا من 349 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا اليومية غسالة التعبئة الأمامية من النوع إل جي تجفيف حتى 6 كيلو جرام وغسيل حتى 9 كيلو جرام باللون الأبيض يكون بسعر 3399 بدلًا من 3299 ريال سعودي.
خصومات اكسترا اليوم
- خصومات اكسترا الأسبوعية سعر المكواة مع البخار 1800 بخار من النوع كلاس برو بها خزان شفاف حجم 1.6 لتر يكون 129 بدلًا من 209 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا الشهرية غسالة الصحون من النوع اريستون تدعم سبعة برامج وبها أربعة مراكز خاصة بالتخزين باللون الفضي تكون بسعر 2559 بدلًا من 3299 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا الأسبوعية مايكروسوفت سيرفس برو 7 حجم 128 جيجا بايت 8 جي رام مقاس 12.3 بوصة كور آي 5 باللون البلاتنيوم يكون بسعر 4149 ريال سعودي.
- عروض اكسترا الشهرية شاشة من النوع سامسونج حجم 32 بوصة فائقة الدقة باللون الأسود تكون بسعر 3659 ريال سعودي.
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