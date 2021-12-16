نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة شعر العانة والمناطق الحساسة بدون ألم نهائيا فقط في ربع ساعة في المقال التالي
أكثر من يرغب فيه العديد من النساء هو إزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وبشكل خصوصي شعر العانة التي تعاني منه العديد من السيدات ولا يرغبون بكل تأكيد من استخدام المنتجات الضارة على الجسم مثل الشفرات والشمع وهكذا التي تسبب العديد من الأمراض للجلد، وخلال هذا المقال اليوم سوف نقدم لكم طريقة عمل هذه الخلطة من أجل التخلص من شعر العانة نهائيا بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات بسيطة ومجهود قليل للغاية.
إزالة الشعر نهائيا
يجب على كل فتاة بالطبع قبل استخدام النشا يجب عليها أن تعرف المكونات الأساسية المستخدمة في هذه الوصفة الطبيعية :
- أولا يجب عليكم إحضار معلقتين كبيرتين من النشا.
- ثم يتم تحضير زيت سائل من أجل الترطيب وهو زيت الزيتون الذي له العديد من الفوائد العديدة جدا.
- ثم يجب احضار الدقيق المستخدم ايضا مع النشا في إزالة شعر العانة ويمكنكم وضع ملعقة من الدقيق في الخليط.
- ثم يتم أحضار الحمص الذي سيكون من ضمن المكونات لما له من فوائد متعددة، لذا عليكم تحضير ملعقة حمص مطحون.
- ثم يتم إحضار الترمس المطحون أيضا.
التخلص من الشعر الزائد
بعد تجميع جميع المكونات السابقة الأزمة لإزالة الشعر نهائيا يجب عليكم تحضير الخليط عن طريقة الخطوات الآتية:
- أولا يجب عليك تجهيز طبق مناسب ثم قومي بوضع النشا والدقيق فيه.
- ثم بعد ذلك يجب عليكم إضافة الحمص والترمس ويجب خلط جميع المكونات مع بعضها جيدا في طبق مناسب بطريقة جيدة
- ثم يتم إضافة زيت الزيتون ويجب التقليب بشكل جيد حتى تصبح النشا والزيت الزيتون خليط واحد وباقي مكونات ويجب التقليب جيدا حتى تصبح مثل العجينة
- ثم بعد ذلك يمكنكم وضعها على الجلد لمدة نص ساعة .
- ثم يتم غسل المنطقة جيدا وسوف تلاحظين النتيجة الفورية.
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