جربيها حيلة ذكية للقضاء على الروائح المزعجة العالقة بمناشف المطبخ

تكون مناشف المطبخ من الاشياء الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي مطبخ، حيث بها تقوم ربات المنازل بأمساك الأواني الساخنة وتنظيف اسطح المطبخ، تنشيف الأواني من الغسيل بعد الغسل من المياه، لذلك يجب أن نحرص على تنظيف المناشف بشكل مستمر والاهتمام بها والتخلص من الروائح العالقة ويمكننا أن نوضح لكم الحيل الذكية للتخلص من هذه الروائح من خلال هذا المقال.

أهم الطرق التي تم تجريبها للتخلص من الروائح

تتواجد الروائح العالقة دائما بالمناشف وذلك بسبب الابخرة المتطايرة من الطعام وروائح الزيوت فكل ذلك يسبب رائحة كريهة للمناشف وتكون مستودع لانتشار الأمراض والبكتيريا داخلها مما يجعلها تنتقل إلينا عن طريق الأواني وتسبب الإمراض المعوية لذلك سوف نقوم بشرح أهم الطرق للتخلص من روائح المناشف.

نغسل المناشف في الماء الساخن مع الخل في الغسالة على درجة حرارة 90.

يتم غسل المناشف عدة مرات بالخل والماء حتى نتأكد من زوال الرائحة.

يمكن أن نوضع لها صودا الخبز أثناء الغسيل.

يتم استخدام الخردل لتنظيفها حيث يساعد على عدم وجود رائحة.

يستخدم الخردل مع الماء وخل التفاح مع معلقتين من زيت عباد الشمس وتنقع لمدة يوم الخليط وتغسل بعد ذلك.

بعض النصائح للتخلص من رائحة المناشف

بعد أن تعرفنا على الطرق اللازمة لتنظيف المناشف إليكم ببعض النصائح لتجنب الرائحة.