“تسبب الوفاة”.. تحذير شديد اللهجة من لعبة «pop it» لا تشتريها لأولادك وتخلص منها فورا

“تسبب الوفاة”.. تحذير شديد اللهجة بشأن لعبة «pop it»، اشتهرت لعبة «pop it» في الفترة الأخيرة بين الأطفال في مختلف المراحل العمرية، وتتواجد اللعبة في أشكال مختلفة وكذلك الألوان، وهي عبارة عن دوائر عند الضغط عليها تنقلب الاتجاه الآخر مع إصدار صوت، ويرى الأطفال أن اللعب به فيه نوع من أنواع المتعة، ولكن ظهرت مؤخراً أراء لعدد من الأطباء والذين يرون أن هذه اللعبة خطر على حياة أولادنا ويجب الانتباه لهذا الأمر، وكذلك يوجد عمر لا يسمح له بأن يقوم باللعب بهذه اللعبة، فتابعونا لمعرفة التفاصيل هذه الآراء حول لعبة «pop it».

مخاطر لعبة بوب أت «pop it»

يرى أطباء علم النفس أن هذه الألعاب خطر على صحة الطفل النفسية لأنها تزيد من أعراض التوحد عند الأطفال وخاصة في الأعمار الصغيرة، كما أن وجود جسم صلب مثل البلية حتى يتم اكتشافها وتعتبر هذه هي وسيلة الفوز الوحيدة في اللعبة يعتبر من أخطر الأمور، لأن ممكن الطفل يقوم ببلعها مما تؤدي لفقدان الحياة بشكل مباشر إذا وقفت في مجرى التنفس، لهذا يفضل الابتعاد عن هذه الألعاب واللجوء إلى الألعاب التي المفيدة للعقل والجسم.

خطورة الألعاب الممنهجة

تظهر ألعاب كل فترة زمنية وتغزو الأسواق ويتعلق الأطفال بها مثلما حدث في لعبة بابجي الشهيرة، والتي إصدار ضدها الأزهر الشريف بيان يوضح مدى خطورتها على حياة أطفالنا وعلى طريقة تفكيرهم، وعلى فطرتهم، بعدما قام طالب في عام 2018م بطعن معلمته في محافظة الإسكندرية، وقد أعلن أن لعبة بابجي هي من دفعته لذلك، وكذلك رأي أطباء الصحة النفسية من خطورة هذه الألعاب على حياة الأطفال، وأن على الأهالي الحرص على حياة أبنائهم من خلال المتابعة وفتح المناقشة حول هذه الألعاب.