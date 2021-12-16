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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم 60 % ولمدة 5 أيام ألحق التخفيضات في المقال التالي
عروض العثيم السعودية أحد أفضل الشركات التي تقدم مجموعة متميز على جميع المنتجات الموجودة بها كل أسبوع تقريبًا، ويوجد لها العديد من الفروع في كافة أنحاء المملكة، ويوجد بكل فرع مجموعة متميزة من المنتجات المختلفة التي تحتوى على عروض وخصومات مميزة للغاية، ويبحث العديد من المواطنين عن مواعيد تقديم هذه العروض داخل الفروع المختلفة للشركة، وإليكم بعض العروض التي ستقدمها الشركة خلال ذلك الأسبوع.
عروض العثيم الأسبوعية خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم في الأيام القليلة الماضية انتشر السؤال عن العروض التي سيقدمها العثيم السعودية يوم الجمعة 10 ديسمبر وماهي نوع المنتج الذي سيكون العرض، وذلك لأن شركة العثيم تقدم مجموعة من الخدمات المتميزة كل أسبوع، وإليكم خلال هذه السطور بعض العروض التي تقدمها شركة العثيم في جميع الفروع الخاصة بها في جميع أنحاء المملكة.
تخفيضات العثيم اليوم
أفضل عروض العثيم السعودية يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 على الفاكهة والخضروات، تقدم شركة العثيم مجموعة من التخفيضات والخصومات على الفاكهة والخضروات في جميع فروعها، وإليكم بعض من هذه العروض:
- تنزيلات العثيم على كيلو من طماطم حمي بسعر 3.75 ريال سعودي.
- خصومات العثيم كيلو موز بسعر مميز جدًا داخل العرض فقط 4.75 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم ليمون شبك بسعر 1.25 ريال سعودي للربطة الواحدة.
- كيلو من لحم بلدي بدون عظم بشعر 44.75 ريال سعودي.
- لحم كفتة بقري أمريكانا سعر العبوة 400 جرام بسعر مميز فقط 9.95 ريال سعودي.
- علبة أصابع دجاج أمريكانا وزنها 400 جرام بسعر 12.75 ريال سعودي.
- لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 34.75 ريال سعودي.
- كليوا لبنة مرسين بسعر مميز جدً فقط 19.75 ريال سعودي.
- سعر العلبة من لبنه مرسين 53.75 ريال سعودي.
- برطمان شيكولاته نوتيلا وزن 850 جرام بسعر 24.95 ريال سعودي.
- علبة كاكاو غذائي بودرة وزنها 230 جرام بسعر مميز فقط 8.95 ريال سعودي.
- علبتين من حلاوة الجميل سادة وزن العلبة 500 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي.
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