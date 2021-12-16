نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض بنده وهايبر بنده الصفحة الرئيسية الأسبوعية لأخر العام 2021 panda.saبخصومات تصل لـ50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر أحدث عروض بنده وهايبر بنده الصفحة الرئيسية الأسبوعية لأخر العام 2021 بخصومات تصل لـ50% لجميع المنتجات حيث يقدم هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية أحدث العروض الأسبوعية والخصومات التي تصل إلى 50% علي جميع المنتجات المستهلكة من قبل المواطنين، يوفر بنده كل الأصناف والأنواع ذات الجودة العالية بسعر يتناسب مع ميزانية عدد كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ، وإليكم اهم عروض بنده الأسبوعية:

عروض بنده على المنتجات الغذائية

يحتفل هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية بعيد إنشاء المجموعة الخاصة به ولذلك يقدم عروضآ قوية وخصومات هائلة علي جميع المنتجات تصل إلي 50% مثل اللحوم والخضروات والفواكه والمعلبات بأنواعها، ونعرض لحضراتكم خلال السطور التالية اهم العروض المقدمة من بنده .

عدد 30 حبة بيض أبيض كبير الحجم تقدر بسعر 14.75 ريال سعودي بدلًا من 18.96 ريال سعودي.

عرض 1كيلو جرام واحد من البصل الأحمر يقدر بسعر 1.50 ريال سعودي بدلًا من 3.50 ريال سعودي.

كيلو جرام من الطحين الكويتي الفاخر يقدر بسعر 14.85 ريال سعودي بدلًا عن 19.80 ريال سعودي عدد 3+1 .

ويقدم هايبر بنده عرض كيلو جرام من الشعير الكبير بقدر بسعر 22.29 ريال سعودي بدلًا 35.95 ريال سعودي.

100 جرام دجاج من النوع تنمية طازج يقدر بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 17.95 ريال سعودي.

450 جرام من قطع الدجاج الأنصاف دون عظم ودون جلد عدد اثنان قطعة نوعها ساديا تقدر بسعر 19.95 ريال بدلًا من 33.90 ريال سعودي.

عروض بنده وهايبر بنده لأخر العام 2021

كما نستعرض لكم أحداث عروض بنده وهايبر بنده لأخر العام 2021 بالإضافة إلي العروض علي المميزة علي هذه المنتجات مثل:

كعكة كريم ، زيت الشمس ، كرواسون ، مسحوق حليب قليل الدسم غني بالكالون ، مايونيز مازولا ، طحينة ، طحينة ، زيت النخيل ، شرائح أناناس ، معجون طماطم معجون الطماطم هاينز ، كيس شاي أخضر أصلي مع النعناع أو الليمون أو نكهة ليبتون .

خضومات بنده وهايبر بنده لأخر العام 2021

وهناك عروض وخصومات من بنده هائلة علي الإلكترونيات وتليفونات المحمول من الماركات التالية:-

جوالات متنوعة مثل جوالات ايفون من شركة ابل Apple iPhone , و جوال ان تي سي NTC. بالإضافة إلى جوال الكاتيل Alcatel, وجوال باناسونيك ايلجا بريم Panasonic Eluga Prime. والعديد من إصدارات باناسونيك , جوال سامسونج Samsung , وكذلك الكمبيوتر المحمول لابتوب دل Dell Laptop.

عروض أسواق بنده وهايبر بنده السعودية وعروض نهاية العام المقدمة منها