نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت على الإلكترونيات تحطيم الأسعار lulu hypermarket في المقال التالي

أقوى عروض لولو ماركت على الإلكترونيات بأنواعها بأسعار تبدأ من عشرة ريال. حيث يعرض الهايبر مجموعة متنوعة من وصلات الشواحن ووصلات يو اس بي، وكذلك الساعات وحوامل الجوالات بخصومات كبيرة جدا ضمن مهرجان تحطيم الأسعار من لولو هايبر ماركت. كما توجد تخفيضات على الكشافات ومملسات الشعر وأجهزة الراديو، وبطاريات فائقة التحمل المراوح المحمولة وغيرها الكثير من المنتجات الأخرى. عروض لولو ماركت عرض بقيمة خمسة عشر ريالا على ساعات يونيفرسال بأشكال وألوان متنوعة بدلا من تسعة وعشرين ريال.

حامل جوال ذكي يونيفرسال متنوع الأشكال معروض مقابل 15 ريال سعودي فقط بدلا من 24 ريال.

احصل على مروحة عنق قابلة لإعادة الشحن للحصول على هواء لطيف ومنعش في الأماكن الحارة متوفرة مقابل عشرين ريال فقط بدلا من 49 ريال سعودي.

لن تحتاجي للذهاب إلى صالون من التجميل لتمليس شعرك يمكنك شراء مملس شعر يونيفرسال بألوان عصرية مقابل خمسة وعشرين ريال للحبة بدلا من خمسة وخمسين ريال. كشاف طوارئ يونيفرسال يعمل بالطاقة الشمسية متاح بسعر 10 ريال بدلا من 32 ريال بخصم قدره 22 ريال سعودي.

ميزان حمام رقمي ايكون بسعر 25 ريال سعودي بدلا من 49 ريال. لولو هايبر ماركت خلاط يدوي ايكون احصل عليه مقابل ثلاثين ريالا بدلا من 76 ريال ليصبح مبلغ التوفير 46 ريال سعودي.

احصل على جهاز صناعة الساندويتش من ايكون بسعر 30 ريال بدلا من 65 ريال.

اشتري ضمن عروض لولو محمصة خبز بمكان لشريحتين مقابل 30 ريال بدلا من 55 ريال.

احصل على قطاعة ميني من انتاج شركة يونيفرسال قابلة للشحن مما يجعلها ذات فائدة كبيرة في رحلات البر متوفرة بسعر 25 ريال بدلا من 49 ريال.

تخلص من البعوض المزعج مع جهاز ايكون لقتل البعوض القابل لإعادة الشحن مع مصيدة متنوعة بسعر 30 ريال بدلا من 49 ريال بخصم نقدي بقيمة 19 ريال.

يونيفرسال عصا سيلفي متنوعة بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 32 ريال. مكبر صوت يونيفرسال بلوتوث متنوع بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال. كابل يونيفرسال متنوع بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 29 ريال.

يونيفرسال كابل مايكرو/ أيفون متنوع بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 39 ريال.

كابل يونيفرسال تي يو اكس 10 ريال سعودي بدلاً من 20 ريال.

أيكون يونيفرسال كابل الطابعة المتنوعة بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 29 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت على الإلكترونيات تحطيم الأسعار lulu hypermarket - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو ماركت على الإلكترونيات تحطيم الأسعار lulu hypermarket على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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