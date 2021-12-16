نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات جبارة على عروض العثيم الأسبوعية وقسائم شراء مجانية بقيمة 200,000 ريال في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية تقدم تخفيضات وخصومات جبارة على السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والتموينية وحتى سلع البقالة، بالإضافة إلى عروض العثيم الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها العديد من المنتجات الأخرى المتنوعة والمختلفة على جميع احتياجات ومستلزمات المنزل العصري، وكالعادة تسعى العثيم دائماً لمشاركة المواطنين السعوديين في عمل الخير حيث توفر منتجات للتبرع والمشاركة في رسم الضحكة على شفاه الأطفال المعاقين، بالإضافة إلى توفير بطاقة سنابل الخير والتي يمكنك الحصول عليها بكل سهولة ومن خلال عدة طرق متنوعة، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق وغيرهما ومن خلال هذا المقال نستعرض لكم أهم العروض لهذا الأسبوع. عروض العثيم الأسبوعية على السلع الأساسية والتموينية: عرض وفر أكثر على ربطة جبن نادك كريم كاسات وزن البرطمان 900 جرام بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 42.50 ريال.

عرض 2 زيت نور دوار الشمس وزن العبوة 1.5 لتر 23.95 ريال سعودي بدلاً 43.95 ريال مع العلم أن هذا العرض من ضمن عروض اكتساب.

أرز الوليمة مزة بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 58.95 ريال سعودي بدلاً من 80.95 ريال، بحد أقصى 2 كيس لكل عميل وهذا من ضمن العروض التي تتمتع بنقاط اكتساب. عرض 2 زجاجة زيت عافية دوار الشمس وزن الزجاجة الواحده 1,5 لتر بسعر 33.95 ريال سعودي للربطة بدلاً من 45.50 ريال.

عرض زيت العربي مكون من 2 عبوة سعة 1.5 لتر + عبوة سعة 500 جرام بسعر 33.95 ريال سعودي للربطة بدلاً من 39.90 ريال. عروض سلع الثلاجة والبروتينات والخضروات والفواكه الطازجة: عرض لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 46.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 35.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم خروف بربري بالعظم بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم تيس بلدي بالعظم بسعر 54.95 ريال سعودي للكيلو.

شبيهة جبن الزهار دبل حبة البركة بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو.

شبيهة جبن فيتا بالفلفل الأخضر بسعر 14.50 ريال سعودي للكيلو.

جبن فيكتو دبل كريم بسعر 9.95 ريال سعودي للكيلو. كرتونة جوافة بسعر 9.95 ريال سعودي.

تفاح رويال جالا بسعر 5.75 ريال سعودي للكيلو.

عرض 1+1 بطاطا حلوة بسعر 5.95 ريال سعودي ل 2 كيلو جرام.

سلة تفاح اخضر بسعر 6.95 ريال سعودي للسلة.

فراولة بلدي بسعر 2.95 ريال سعودي للعلبة. الوسوم عمر شويل - جدة خصومات جبارة على عروض العثيم الأسبوعية وقسائم شراء مجانية بقيمة 200,000 ريال - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصومات جبارة على عروض العثيم الأسبوعية وقسائم شراء مجانية بقيمة 200,000 ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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