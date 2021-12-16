شوف عروض لولو ماركت على السلع الغذائية والبقالة وفرصة لربح جوالات أيفون تحطم الأسعار

هايبر لولو يقرر تحطيم الأسعار بتخفيضات كبيرة من لولو ماركت هذا الأسبوع حيثص بدأت العروض يوم الأربعاء 15 ديسمبر وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم. وتتنوع السلع المعروضة في أسواق لولو ما بين الخضراوات والفواكه الطازجة والمجمدة. كما توجد عروض مميزة على السلع التموينية من الزيتوت المختلفة والأرز البسمتي الذي يعتبر أساسياً في الوجبات السعودية ولا غنى عنه في أي بيت سعودي. كما توجد تخفيضات على اللحوم والأسماك وغير ذلك آلاف السلع والأصناف في فروع الهايبر بالمملكة العربية السعودية.

عروض لولو ماركت

بالإضافة إلى العروض المقدمة من لولو هايبر ماركت يوفر الهايبر فرص الإشتراك في المسابقات للفوز بجوائز قيمة على رأسها جوالات أيفون عند شراء المنظفات والورقيات.

عرض على داوني منعم الأقمشة بألوان وروائح متنوعة سعة 3 لترات بسعر 18.95 ريال للحبة بدلاً من 26.95 ريال.

استمتع بخصم مميز على تايد مسحوق غسيل الملابس وزن 7 كيلو جرام متنوع مقابل 48.5 ريال بدلاً من 99 ريال ليكون مبلغ الخصم 50.5 ريال سعودي.

حفائض بامبرز الليلية للأطفال عبوة عملاقة مقابل 59.95 ريال بدلاً من 86.85 ريال.

لولو هايبر ماركت

اشتري ثلاثين حبة من بيض الدجاج الطازج مقابل 20 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

احصل على أكواز ذرة كاملة العملاق الأخضر 4 أكواز مقابل 10 ريالات بدلاً من 22.40 ريال.

لفائف التورتيلا الكبير اشتري منها 2 حبة مقابل 10 ريالات فقط بدلاً من 29 ريال.

احصل على ثلاث حبات من طيبات فطيرة سادة تحتوي العبوة على 5 قطع بسعر 10 ريالات بدلاً من 14.70 ريال.



جبن كيري مربعات بالقشطة 6 قطع وزن 108 جرام احصل على ثلاث حبات مقابل 10 ريال سعودي بدلاً من 15.75 ريال.

اشتري زبادي الصافي الطازج كامل الدسم عبوة وزن كيلو جرام بسعر 5 ريالات بدلاً من 7.5 ريال.

آيس كريم لندن ديري عبوة 1 لتر بسعر 20 ريال بدلاً من 36.75 ريال.

هايبر لولو