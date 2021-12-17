نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أول يوم فى مجلة عروض العثيم الأسبوعية 15 ديسمبر بمناسبة نهاية العام2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة العثيم هو متجر من أشهر المتاجر في مصر والمملكة العربية السعودية، وهو متجر تجزئة حيث أن العثيم يقوم الكثير من العروض على الكثير من المنتجات، وتعرف هذه العروض بعروض العثيم، ويعرض العثيم المنتجات بأسعار ممتازة، وبشكل مذهل كما أنه يتميز عن غيره بطريقة التعبئة، والتي هي تساعد في حفظ المنتجات، وخاصة المنتجات الباردة، كما أنه يتميز بكثرة المنتجات، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد تابع هذا المقال.

عروض العثيم في مصر

تقوم عروض العثيم كل عام أكثرها روعة هي عروض الشتاء، والتي تتمحور حول جعل الأسعار مناسبة لجميع فئات الشعب، وجميع المواطنين بمختلف طبقاتهم، كما يتميز العثيم بعرض المنتجات الفريدة والتي لا تكون إلا عنده فقط، وهي عروض الشتاء وتتثمل في الآتي:

1 كيلو من الجبن الرومي المعتق يساوي 100 بدلًا من 130.

زيت كريستال ذرة 2.2 لتر ومعه 1 كيلو من أرز الساعة ب100 بدلًا من 109.

أوكسي جل أتوماتيك 2.5 لتر +0.5 لتر هدية ب 49 بدلًا من 63.

اشتري فيبا صابون 4 لتر وأحصل على 2 لتر هدية ب 52 بدلًا من 68.

عروض العثيم السعودية

يعتبر العثيم ثاني أكثر الشركات تحقيقًا للأرباح في الوطن العربي، وتنتشر عروض العثيم بصورة ممتازة وواضحة في المملكة العربية السعودية، وهذا بسبب أنها تقدم الكثير من العروض القوية التي تناسب جميع فئات الشعب، وتسعى لتوفير الكثير من العروض، تتمثل في النقاط الآتية:

قام العثيم بالكثير من العروض حيث أن الكيلو جرام يكون سعره 9.95 ريال سعودي.

وسعر الكرتونه الواحده من الجوافة ب 9.95 ريال سعودي.

الكيلو جرام من المحشي ملفوف بساوي 2.45 ريال سعودي.

سعر الكيلو جرام الباذنجان الأسود يساوي 3.95 ريال سعودي.

علبة التمر المبروم التي تكون عبارة عن كيلو جرام تساوي 29.95 ريال سعودي.

سعر الكيس من الكستنا يساوي 4.95 ريال سعودي.

كيلو جرام من القهوة البربرية العربية 37.95 ريال السعودي.

أسواق عبد الله العثيم

شركة عبد الله العثيم هي الشركة التي أسسها الشيخ صالح العثيم رحمه الله عام 1956م وتم عمل الشركة في المواد الغذائية في عام 1980م، ولذلك عملت على توسيع نشاطها والعمل على بيع المنتجات، وفتح متاجر بالتجزئه، وفي عام 1990 وصل عدد المتاجر إلى أربعة عشر متجرًا.

قام المسئولون بمتاجر عبد الله العثيم على عمل مخازن للتسليم تقوم على أسس علمية، وسليمة مما جعل الشركة تحافظ على تخزين الأشياء بصورة رائعة، وهذا كان سر تميزها في كل البلاد التي عملت فيهم مثل السعودية ومصر ولبنان.

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