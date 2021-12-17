نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية أسعار مجنوونة وخصومات كبرى لمدة يومين فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع نهاية السنة ازدادت العروض المتوفرة من العثيم إلى كافة عملائها وذلك بمناسبة حلول عام ميلادي جديد، فحرصت العثيم على أن تلبي كافة متطلبات العملاء سواء رغبتهم في الحصول على خضروات أو فواكه أو حلوى أو معجنات فكل ما تحتاجون إليه ستجدونه لدى فروع العثيم المتعددة في المملكة العربية السعودية وتتبعوا معنا في المقال التالي أقوى عروض العثيم.

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية

حرصت العثيم على أن تلبي كافة متطلبات العملاء وأن تقدم إليهم أفضل المنتجات الغذائية ومن بين تلك المنتجات كلًا من التالي” جولد فيش سلمون مدخن 100 مع كي دي دي بليتز أيس كريم فانيليا ومانجو62.5 مل×6 بالإضافة أيضًا إلى كي دي دي ايس كريم لولي بالبرتقال 62.5مل×12، تشمل أسواق العثيم أيضًا على الأردن زيتون مضغوط نابالي بالإضافة إلى هاجن داز آيس كريم مانجو وتوت العليق 460 مل.

تخفيضات العثيم في المملكة العربية السعودية

كما أن العرض يشمل جورميه مرتديلا دجاج بالزيتون بالإضافة إلى ماغنوم ميني آيس كريم اللوز 345 مل يحتوي العرض أيضًا على سانتا بريمور قطع فيلية السلمون 200 جرام مع هاجن داز آيسكريم كراميل 460 مل بالإضافة إلى فيت فود نقانق نباتية عضوية صغيرة 200 جرام.

خصومات العثيم في السعودية

توفر العثيم إليكم أيضًا عروض على كلًا من” دولتشي دورو آيس كريم فانيليا 500 مل مع ازيوريم سيزني سلامي فلفل 400 جرام، تشمل العثيم أيضًا على داندي ايس كريم المانجو 2 لتر كما أنكم ستجدون ريغامونتي بريساولا لحم بقر جاف 7 جرام بالإضافة إلى ماغنوم آيس كريم باللوز 440 مل مع جونغا شرائح الفجل 340 جرام مع باسمن رونبز أيس كريم شربات قوس قزح لتر واحد.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية

حرصت العثيم على أن توفر كل يوم عروض أفضل من السابقة لكي تلبي كافة متطلبات المواطنين في السعودية ومن بين المنتجات التي يتوفر العرض عليها أيضًا كلًا من ” أرز تيجان بسمتي عشرة كيلو وخبز فوشيه سندويتش شرائح وملوخية السنبلة مجمدة، شعرية اندومي كاري دجاج ورق عنب حدائق شتورة بالإضافة إلى ورق عنب فيكتو بالإضافة إلى بطاطس هالي شرائح.