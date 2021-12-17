افضل مشروب لتسطيح وإذابة الدهون في زمن قياسى جربة الآن

مشروب لتسطيح وإذابة الدهون، جميعنا يحلم ببطن مسطحة وارداف متناسقة، لذا يلجأ البعض لاستخدام الأدوية والتي يكون ضررها أكبر بكثير من نفعها، والبعض يلجأ إلى للمشروبات ولكن قال الأطباء أن لا يوجد اي مشروب يقوم بالتخسيس، ولكن هناك بعض المشروبات التي تقوم بسد الشهية ومساعدة الجسم على إذابة الدهون، كما يقول أطباء التغذية أن من يريد الحصول على بطن مسطحة وجسم متناسق عليه بالرياضة أولا ثم اتباع حمية غذائية، وفي هذه الحالة نستطيع الاستعانة ببعض المشروبات.

مشروب لتسطيح وإذابة الدهون

قال أشهر الأطباء في العالم أنه لا وجود لمشروب سحري يقوم بإذابة الدهون وخاصة دهون البطن، وبعض المشروبات المخصصة لهذا الشئ يكون ضررها كبير على المعدة، وأشار الأطباء أن يوجد كثير من المشروبات الساخنة قليلة السعرات الحرارية وهذه المشروبات تساعد فقط في نزول الوزن، ومن هذه المشروبات الساخنة هو الشاي العادي والشاي بالنعناع والنعناع والشاي الأخضر مع عدم وجود سكر أبيض.

أهمية الشاي بالنعناع

هناك فوائد كثيرة للشاي منها:

يعزز من صحة القلب.

يقلل من أعراض مرض السكر.

يقي من السكتة القلبية.

يخفض الكوليسترول.

يحافظ على مستوى ضغط الدم.

يخفض خطر الإصابة بالشرايين التاجية.

يقلل من هرمون التوتر.

أما عن فوائد النعناع المتعددة منها: