شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم 50% حتى نهاية الآسبوع تسوق الآن

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تكون من الشركات التي يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، كما أن تلك الشركة مستمرة في القيام بتقديم العروض القوية والكبيرة والخصومات الرائعة والمذهلة فتكون حريصة بشدة من أجل تقديم هذا، وكذلك تعد شركة اكسترا من أكبر الشركات التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، وتعتبر الشركة من الشركات المتخصصة لبيع الإلكترونيات من خلال التجزئة والأجهزة المنزلية أيضًا، حيث يتواجد نحو اثنان وأربعون فرع في السعودية وكذلك أثنان فرع بعمان والبحرين.

عروض اكسترا الأسبوعية

شركة اكسترا تعد شركة من إحدى الشركات المساهمة التي دخلت للأسواق المالية بالمملكة العربية السعودية، وهذا قد حدث بشهر ديسمبر عام 2018، حيث أن تلك الشركة متخصصة في العديد من الأشياء ومن ضمنها، منتجات العناية بالشخص وكذلك الإلكترونيات الاستهلاكية ومنها، هواتف المحمول والكاميرات وعدة مستلزمات أخرى، كما أن المعارض الخاصة بشركة اكسترا تكون حوالي سبعة وأربعون معرض متواجدين في المملكة وعدد 52 معرض في العديد من المناطق المتفرقة بالخليج العربي.

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا الشهرية هاتف من النوع آبل آيفون 12 باللون الأخضر حجم 64 جيجا بايت 5 جي رام يكون سعره 3199 بدلًا من 3799 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم هاتف من النوع شاومي 11 لايت إن إي باللون الأزرق سعة 128 جيجا بايت 5 جي رام يكون بسعر 1199 بدلًا من 1499 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية شاشة التليفزيون التي تكون بحجم 55 بوصة من النوع تي سي ال عالي الدقة يكون بسعر 1999 بدلًا من 2759 ريال سعودي. خصومات اكسترا الأسبوعية الدفاية السيراميك من النوع كلاس برو باللون الأبيض 2000 واط سعرها يكون 269 بدلًا من 299 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا الشهرية