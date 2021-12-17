شوف عروض العثيم الأسبوعية60% خصم علي كل المنتجات لفترة محدودة

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية، هايبر بنده يعتبر من إحدى الأسواق التي تعمل على تقديم العروض القوية والكبيرة والخصومات الرائعة للغاية على العديد من المستلزمات والسلع الغذائية وكذلك الغير غذائية، وأيضًا يقوم الهايبر بتقديم العروض والخصومات على الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية، وغير ذلك من المستلزمات التي يرغب بها الكثير من الأفراد السعوديين، كما أنهم يريدون معرفة هذه العروض والخصومات لكي ينالوا ما يتطلبونه من كل المستلزمات والمستحضرات.

عروض العثيم الأسبوعية

تكون أسواق العثيم متواجدة بالمملكة العربية السعودية في تقديم وعمل أقوى العروض والخصومات المذهلة جدًا خلال شهر ديسمبر الجاري، كما أن شركة العثيم قد تم تصنيفها من قبل مجلة تدعى فوربس التي تتواجد في أمريكا سنة 2016 على أن الشركة تعتبر من الشركات التي يتم تواجدها بالمنزلة التي تكون برقم مائة وتسعة من أقوى وأكبر القوائم بجميع أنحاء العالم.

عروض العثيم السعودية

خصومات العثيم الشهرية عدد 150 كيس من الشاي نوعه ليبتون يكون بسعر 14.95 بدلًا من 29.25 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اليوم 170 جرام من التونة نوعها تريفا الخفيف عدد ثلاثة قطع تكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.85 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم اليومية 600 مل من الشامبو نوعه دوف به الزيوت المغذية يكون بسعر 15.95 بدلًا من 31.50 ريال سعودي.

خصومات العثيم الأسبوعية 10 * 900 جرام من الدجاج المجمد نوعه ساديا يكون بسعر 119.95 بدلًا من 143 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم الشهرية 2 ونص كيلو جرام من الصابون تايد المركز الأصلي يكون بسعر 18.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم الأسبوعية مناديل الوجه من النوع سمايل مقدار 10 * 180 منديل يكون بسعر 18.95 بدلًا من 33.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الشهرية 750 جرام من برطمان الشوكولاتة نوعها نوتيلا تكون بسعر 22.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم اليوم القهوة من النوع نسكافية كلاسيك مقدار 200 جرام يكون سعرها 14.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.