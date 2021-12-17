نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف صيدليات النهدي تقدم عروض ونصائح للعناية بالبشرة في المقال التالي

صيدليات النهدي كما أنها توفر المنتجات الطبية والدوائية ومنتجات العناية بالبشرة والشعر تقدم خدمة جميلة عبر التطبيق الخاص بها وهي تقديم نصائح طبية مهمة عن العناية بالبشرة وبالشعر خاصةً في فصل الشتاء، فمع بداية فصل الشتاء تحتاج البشرة للمزيد من العناية والاهتمام حتى نتفادى مشاكل الجفاف وحتى تحتفظ بنضارتها. نصائح النهدي للعناية بالبشرة تطبيق صيدليات النهدي يعرض لكم بعض النصائح عن الاهتمام بالجلد والشعر ويقدم كذلك عروض على منتجات مميزة في هذا الصدد.

النصيحة الأولى ترطيب البشرة مثل منتجات بايوديرما أوتودرم وهذه المجموعة تحتوي عل غسول البشرة المنظف قوامه جل ويترك البشرة مرطبة بعد استخدامه.

بعد غسل الوجه تأتي خطوة الترطيب بكريم مرطب مثل المقدم من أوتوديرم وحجمه 200 مل.

هذه المجموعة تحتوي كذلك على مرطب للشفاه، والعرض المقدم من صيدليات النهدي على هذه المنتجات هو الحصول على منتج آخر مجانًا عند شرائك منتج منها.

يوجد عرض أيضًا على مجموعة يوسرين باليوريا للترطيب وهو خصم 50% على القطعة الأخرى عند شراء قطعة أولى.

وعن مجموعة أفين للتطريب التي تحتوي على تريكسيرا وكولد كريم وهيدرانس ومياه الينابيع، فعليها كذلك خصم 50% على القطعة الثانية بعد شراء الأولى بسعرها الأصلي.

من بايوديرما أيضًا تجد منتج هام لإصلاح البشرة اسم الكريم سيكابيو وحجمه 40 مل، اشتري منه قطعتين بسعر قطعة واحدة فقط.

وللتفتيح في الشتاء بعد اسمرار الصيف توجد منتجات عديدة مثل ايزيس فارما سيروم للتفتيح وكريم آخر من إيزيس اسمه نيوتون. صيدليات النهدي وعروض على منتجات تقدم الصيدليات ميزان تحليل الجسم المزود بخاصية البلوتوث سعر الميزان 199 ريال سعودي بدلًا من 251 ريال.

يتميز الجهاز بأنه بالإضافة إلى قياس الوزن فإنه يقيس نسبة الدهون في الجسم وكذلك نسبة كل من الماء والعضلات بالإضافة إلى قياس وزن العظام.

يقوم الجهاز أيضًا بعمل حساب لمعدل كتلة الجسم المعروف ب IMB.

يحتوي الجهاز على أقطاب من الصلب تتسم بجودة عالية.

للجهاز القدرة على الاحتفاظ بالبيانات بحد أقصى ثمان مستخدمين.

ولأنه مزود بخاصية البلوتوث فيمكن نقل البيانات منه إلى الجوال عن طريق تطبيق خاص بذلك. الوسوم عمر شويل - جدة صيدليات النهدي تقدم عروض ونصائح للعناية بالبشرة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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