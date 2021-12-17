شوف عروض نهاية العام 2021 من اكسترا أقوى العروض لفترة محدودة

عروض نهاية العام 2021 من اكسترا ، أقوى العروض الآن لفترة محدودة من extra السعودية. اكسترا أقوى العروض 2021 بالمملكة العربية السعودية الآن عروض شهر ديسمبر نهاية العام 2021. قد بدأت بالفعل على الكثير من منتجات extra التي يقدمها لنا عبر موقعه الإلكتروني. وتحت شعار أقوى العروض يقدم لنا اكسترا العديد من الخصومات القوية على الكثير من المنتجات والسلع المختلفة والتي على رأسها شاشات التلفاز. وخاصة شاشات تلفاز شركة lg ،والتي تتصدر قائمة الخصومات الآن بعروض قوية وهدايا مميزة أيضا.العديد من الخصومات الأخري على الأجهزة المنزلية الصغيرة وأجهزة التكييف المختلفة والكمبيوترات .وأجهزة الجوال أيضا توجد خصومات جديدة على أحدث إصدارات الجوالات من شركة آبل. والكثير من المنتجات والشركات الأخري.

عروض اكسترا نهاية العام 2021 السعودية

الكثير من العروض المقدمة الآن من اكسترا السعودية. والتي تقدمها الآن في نهاية عام 2021 تحت شعار أقوى العروض الآن .تقدم فروع اكسترا بالمملكة الكثير من الخصومات والتخفيضات الكبرى. وتشمل العروض الآن الكثير من المنتجات والأجهزة الكهربائية المتميزة، التي يهتم بها الكثيرون سواء من الشباب أو ربات المنازل اللاتي يهتممن بشراء الكثير من الأجهزة مع عروض نهاية العام.

مكيف كارير جداري 18000 وحدة ،مكيف بارد فقط بسعر 2956 ريال سعودي، مع هديتان بقيمة 449 ريال سعودي.

مكيف جنرال الكترك مكيف شباك 18500 وحده مكيف بارد بسعر 1499 ريال سعودي

تلاجه كلاس برو 14.4 قدم تبريد بخار بلون أبيض وسعر 1799 ريال سعودي

دايو ثلاجه باب جانب باب ، 23.3 قدم بلون أبيض وسعر 4799 ريال سعودي

كينوود عجانة شيف إكس إن 1200 وات سعة 6.7 لتر بلون رصاصي وسعر 1999 ريال سعودي

مجموعه كبيرة من العروض المتنوعة التي تقدمها لنا كافة فروع extra بالمملكة العربية السعودية. والتي كما ذكرنا تشمل كافة أنواع الأجهزة والأكسسوارات، والأدوات المختلفة التي تثير اهتمام الكثيرون . بالطبع يمكن معرفة كافة العروض المقدمة الآن من اكسترا لفترة محدودة من خلالة موقع extra الإلكتروني. والذي يتيح حجز وشراء المنتجات أيضا أو معرفة أقرب فرع اكسترا في مدينتك. ونأكد على أنه معظم العروض خاصة على شاشات التلفاز من شركة lg ستكون متوفرة فقط حتى يوم 31 ديسمبر2021.