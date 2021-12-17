شوف عروض بنده نهاية العام خصومات تصل ل 60% على كافة المنتجات مهرجان التخفيضات 2021

عروض بنده السعودية، يكون هايبر بنده حريصًا من أجل تقديم العروض الكبيرة والقوية وأيضًا الخصومات القوية والرائعة اليوم الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر سنة 2021 إلى كافة العملاء الذين يتواجدوا في شركة بنده، كما أن الكثير من الأفراد يقومون بالترقب لتلك العروض والخصومات التي يعمل على توفيرها هايبر بنده، حيث أن تلك العروض والخصومات يتم تواجدها بأسعار متناسبة مع كل المواطنين بالمملكة العربية السعودية ونقدم لكم عروض بنده في جميع الفروع لكي تتمكن من الحصول على كل متطلباتك بأسعار قليلة.

عروض بنده اليوم خصومات وتخفيضات تصل ل 70% على جميع المنتجات

عروض بنده السعودية

خصومات بنده يقوم بتقديم العروض الرائعة والقوية والخصومات الكبيرة والمذهلة للغاية، فمن الممكن أن يتم توافرها أما أن تكون هذه الخصومات والعروض يومية أو يمكن توافرها أسبوعية، حيث أنه حوالي مائة وعشرون ألف عميل يقومون بزيارة سوق بنده لكي يحصلوا على ما يحتاجون، كما تتضمن شركة بنده على نحو أربعة مراكز تختص في التوزيعات الأساسية في المملكة العربية السعودية، ويتوافر أيضًا ستمائة شاحنة تقريبًا من أجل القيام بتوصيل سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية أيضًا إلى الهايبر.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده الأخيرة على سعر الروبيان الذي يكون مزرعة 40 أو 50 يكون 29.95 ريال سعودي بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

خصومات بنده اليوم 10 * 800 جرام من الدجاج نوعه ساديا يكون بسعر 98.95 ريال سعودي بدلًا من 143.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده مقدار كيلو جرام من الجبن نوعها دوبل كريم منغاري تكون بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 22.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية سعر الكيلو جرام من التفاح الجالا الفرنسي يكون 5.50 بدلًا من 7.95 ريال سعودي.

عدد اثنان قطعة من من الجبن الموزاريلا المبشور مقدار 500 جرام من النوع داري يكون سعرها 19.95 ريال سعودي بدلًا من 39.90 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية