نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الجديدة عروض نهاية العام على السلع الغذائية في المقال التالي

عروض هايبر بنده هذا الأسبوع على السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة وخصومات كبيرة على الأغذية المختلفة الطازجة والمعلبة. وتحت عنوان عروض نهاية العام تقدم بنده عروضها هذا الأسبوع ابتداءا من يوم الأربعاء وحتى الثلاثاء من الأسبوع التالي. تتضمن العروض خصم على اللحوم والمعجنات وأنواع مختلفة من الدجاج المعلب والأكلات المبردة.كما توجد تخفيضات من بنده على أنواع مختلفة من الحلويات داخل فروع الهايبر. عروض هايبر بنده استمتع بحفلات الشواء بشراء قطع اللحم المشكل الشواء سعر الكيلو داخل العرض 44.95 ريال بدلا من 54.95 ريال مبلغ الخصم عشرة ريالات.

احصل على خصم بقيمة 10 ريالات عند طلب حبتين من صلصة فرنسية بيدر وزن 460 جرام للحبة يعرض المنتج بسعر 19.95 ريال بدلا من 29.90 ريال.

اشتري كيس خبز برجر بالبطاطس لوزين وزن 400 جرام مقابل 5.95 ريال بدلا من 6.50 ريال. اشتري كيسين من برجر دجاج الوطنية وزن 200 جرام الكيس واحصل على الثالث مجانا مقابل 14.95 ريال بدلا من 22.50 ريال.

ورق قصدير جراند ستار 3 × ٣٧.٥ قدم مربع سعر الحبة ١٦.٩٥ ريال بدلا من ٢٤.٥٠ ريال. عروض بنده كرواسان الجبنة لوزين/ فطيرة الجبنة سعر الحبة 5.50 ريال بدلا من 6.25 ريال.

كيك بار بحشوة سفن دايز سعر الحبة 5.95 ريال بدلا من 7 ريال. اشتري شرائح خبز أبيض هرفي بسعر 3.95 ريال الكيس بدلا من 4.50 ريال. هايبر بنده يعرض هايبر بنده مفروم اللحم البقري البرازيلي قليل الشحم مقابل 26.95 ريال بدلا من 38.95 ريال.

احصل على كيلو من فخذ الخروف الأسترالي بدون عظم مقابل 59.95 ريال بدلا من 74.95 ريال. ستيك بقري برازيلي سعر الكيلو 44.95 ريال بدلا من 59.95 ريال.

كتف خروف روماني طازج سعر الكيلو 54.95 ريال بدلا من 68.95 ريال. بنده كيسين من فيليه الدجاج الشهي الكبير وزن الكيس 465 جرام بالإضافة إلى كيس مجانا بسعر 49.95 ريال بدلا من 74.85 ريال.

اشتري كيس قطع دجاج الكبير وزن 400 جرام بالإضافة إلى كيس مجانا بسعر 19.95 ريال بدلا من 39.90 ريال.

اشتري كيسين واحصل على الثالث مجانا من كعك البطاطس الكبير وزن الكيس 750 جرام بسعر. 29.95 ريال بدلا من 44.85 ريال.

احصل على حبتان واحصل على الثالثة مجانا من دجاج تكا تندوري الكبير بسعر 27.95 ريال بدلا من 41.85 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الجديدة عروض نهاية العام على السلع الغذائية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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