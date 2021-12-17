نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوصى الرسول (ص) بقتله طريقة قتل الوزغ أو البرص بدون لمس و طرده من البيت نهائيا بهذه الحيلة السحرية في المقال التالي
نجد أن البرص من الحشرات الزاحفة السامة ويخيف البرص السيدات بشكل مفزع وذلك بسبب شكله السي إلى جانب أنه من الزواحف الضارة جدا ويمكن أن تسبب كثير من الأمراض وهو سريع للغاية حيث من الصعب أن يتم قتلة ويكثر وجوده في فصل الصيف لذلك على الأمهات أن تأخذ حزرها من تواجده لذلك سوف نتحدث عن الطرق التي تساعد على طرده من المنزل من خلال هذا المقال.
طرق التخلص من البرص في المنزل
نجد أن البرص من الزواحف السريعة والمخيفة ومن الصعب التمكن منها أو ضربها بسبب سرعتها ولكن استطعنا أن نجد لكم بعض الطرق لنتمكن من طردها من المنزل وهذه الطرق هي:
- قشر البيض: أن قشر البيض يساعد كثيرا في التخلص من الأبراص حيث يجب على ربات المنازل أن تقوم بوضعها داخل وخارج المنزل والأماكن التي يتواجد فيها الأبراص حتى تتخلص منه فان قشر البيض يخيف الأبراص كثيرا لأنها تتخيل بأنه بيض ثعبان مما يخيفها ويطردها خارجا.
- الكرات الخاصة بالعث وتستخدم في طرد الذباب والصراصير يمكن أن تستخدم في طرد الأبراص أيضا فتوضع على النوافذ ومداخل المنزل.
- كور التبغ مع البن الرطب يمكن أن تساعد في طرد الأبراص حيث نقوم بتشكيلها ووضعها في أماكن تواجد الأبراص حتى تتمكن من طردها.
- فصوص الثوم فان رائحتها القوية تساعد على طردها من المنزل فيمكن أن نضعها في أماكن تواجدها.
بعض النصائح التي تساعد على عدم دخول البرص إلى المنزل
يمكن أن نقدم لكم بعض النصائح التي تساعد على عدم دخول البرص إلى المنزل من خلال النقاط التالية وهي:
- الحرص على نظافة المنزل دائما وأن يكون ممسوح دائما وعدم وجود تراكمات فيه من الأكوام والأشياء المتسخة.
- غلق الفتحات الموجودة في المنزل.
- عدم وضع الصور كثيرة على الحائط فانه يختبا ورائها.
- بعد الأساس عن الحائط بحوالي 6 سم حتى لا يختبوا داخلة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوصى الرسول (ص) بقتله طريقة قتل الوزغ أو البرص بدون لمس و طرده من البيت نهائيا بهذه الحيلة السحرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.