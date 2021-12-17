أوصى الرسول (ص) بقتله طريقة قتل الوزغ أو البرص بدون لمس و طرده من البيت نهائيا بهذه الحيلة السحرية

نجد أن البرص من الحشرات الزاحفة السامة ويخيف البرص السيدات بشكل مفزع وذلك بسبب شكله السي إلى جانب أنه من الزواحف الضارة جدا ويمكن أن تسبب كثير من الأمراض وهو سريع للغاية حيث من الصعب أن يتم قتلة ويكثر وجوده في فصل الصيف لذلك على الأمهات أن تأخذ حزرها من تواجده لذلك سوف نتحدث عن الطرق التي تساعد على طرده من المنزل من خلال هذا المقال.

طرق التخلص من البرص في المنزل

نجد أن البرص من الزواحف السريعة والمخيفة ومن الصعب التمكن منها أو ضربها بسبب سرعتها ولكن استطعنا أن نجد لكم بعض الطرق لنتمكن من طردها من المنزل وهذه الطرق هي:

قشر البيض: أن قشر البيض يساعد كثيرا في التخلص من الأبراص حيث يجب على ربات المنازل أن تقوم بوضعها داخل وخارج المنزل والأماكن التي يتواجد فيها الأبراص حتى تتخلص منه فان قشر البيض يخيف الأبراص كثيرا لأنها تتخيل بأنه بيض ثعبان مما يخيفها ويطردها خارجا.

الكرات الخاصة بالعث وتستخدم في طرد الذباب والصراصير يمكن أن تستخدم في طرد الأبراص أيضا فتوضع على النوافذ ومداخل المنزل.

كور التبغ مع البن الرطب يمكن أن تساعد في طرد الأبراص حيث نقوم بتشكيلها ووضعها في أماكن تواجد الأبراص حتى تتمكن من طردها.

فصوص الثوم فان رائحتها القوية تساعد على طردها من المنزل فيمكن أن نضعها في أماكن تواجدها.

بعض النصائح التي تساعد على عدم دخول البرص إلى المنزل

يمكن أن نقدم لكم بعض النصائح التي تساعد على عدم دخول البرص إلى المنزل من خلال النقاط التالية وهي: