شوف عروض ساكو اليوم بأقوى الخصومات على الأثاث الخارجي من ساكو السعودية saco حتى 8 يناير

عروض ساكو اليوم بأقل أسعار الأثاث الخارجي وجودة ممتازة، يعرض متجر ساكو مجموعة من العروض والتخفيضات الحصرية على أسعار المعروضات من أثاث الحدائق بما يشمله من أطقم جلوس وطاولات طعام ساكو، بالإضافة إلى المظلات الفاخرة التي تغطي مساحة مناسبة، كما أنها مصنوعة من مواد عالية الجودة تتحمل التغيرات المناخية في فصل الشتاء، فهي تتمتع بالمتانة والصلابة بالإضافة للتصميم الجذاب والأنيق بلمسات فاخرة تمنح الإطلالة المزيد من الفخامة، كما يضم كتالوج ساكو السعودية الجديد مجموعة من الدفايات الحطب، التي تصلح للأجواء الخارجية وتزيد من الشعور بالدفء طوال أوقات البرد القارص.

عروض ساكو اليوم

تساعد المظلات على توفير وضع آمن للجلوس في حديقة المنزل، فهي تعمل كنوع من الحماية ضد مياه الأمطار والأجواء العاصفة وأشعة الشمي الحارقة، كما أنها تغطي مساحة أطقم جلوس الحدائق لتوفير الراحة والرفاهية للمستخدم، تتوفر مظلات الحدائق بأسعار مناسبة للخامات المستخدمة والتصميم الراقي الجذاب، يمكن طلب المنتجات والتسوق من ساكو أون لاين عبر موقع ساكو الرسمي بالسعودية.

مظلة للحديقة مقاس 3×1.2×1.2 متر بسعر 799 بدلًا من 899 ريال سعودي.

مظلة للحديقة قابلة للتعديل تتمتع بالمتانة مقاس 3×2.45×2.2 متر بسعر 1999 بدلًا من 2299 ريال سعودي.

طاولات طعام ساكو

تضم تخفيضات ساكو مجموعة من طاولات الطعام الخارجية وأطقم الجلوس المكونة من طاولة رئيسية مختلفة الحجم وعدد مقاعد من 4-8 مقاعد وفقًا لطلب العملاء، فهي توفر وضعيات مريحة للجلوس في الهواء الطلق والإستمتاع بالأجواء الشتوية بأمان ورفاهية، تتوفر بالعروض والتخفيضات بعض أطقم الجلوس القابلة للطي أيضًا والتي تساعد في استغلال المساحات بأفضل صورة ممكنة، وإليكم تفاصيل الأسعار.

طاولة جلوس للحديقة تكفي لعدد 4 أشخاص بسعر 1199 ريال سعودي.

طقم جلوس للحديقة يكفي 6 أشخاص قابل للطي بسعر حصري 999 ريال سعودي.

طقم جلوس للحدائق مزود بطاولة دائرية وعدد 4 مقاعد بسعر 799 ريال سعودي.

كرسي هزاز ساكو

من أفضل القطع العصرية في أثاث الحدائق هو الكرسي الهزاز أو الأرجوحة المنزلية، لمسة من الفخامة والدفء تضاف إلى الحديقة المنزلية بمساحات مختلفة وعدد مقاعد يتناسب مع رغبة المستخدم، متاح كرسي هزاز من ساكو عروض بأسعار متفاوتة ومناسبة، مع توفير فرصة تقسيط ساكو لإقتناء أفضل المنتجات بقسط شهري رمزي بدون الحاجة إلى كفيل، وتعد خدمة تقسيط ساكو أحد أفضل خدمات الدفع المرن لعملاء متجر ساكو السعودية.