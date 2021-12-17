نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات %45 على جميع الأجهزة الكهربائية والشاشات تخفيضات هايبر لولو نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات %45 على جميع الأجهزة الكهربائية والشاشات تخفيضات هايبر لولو عروض نهاية العام، نبدأ تقرير اليوم نيكاي غسالة ومجفف تحميل أمامي سعة 7 كيلو 15 برنامج مع شاشة بسعر 999 ريال بدلا من 1499 ريال تخفيض 34%، تتوفر غسالة وايت وستنجهاوس تعبئة علوية سعة 7 كيلو بسعر 999 ريال بدلا من 1499 ريال خصم 34%، خصومات %45 على جميع الأجهزة الكهربائية والشاشات تخفيضات هايبر لولو عروض نهاية العام.

خصومات %45 على الأجهزة الكهربائية والشاشات

تتوفر ال جي فريزر رأسي سعة 382 لتر توفير طاقة 32% بسعر 3699 ريال بدلا من 5499 ريال خصم 33%، تتوفر ضمن عروض نهاية العام ال جي فريزر رأسي سعة 314 لتر سمارت توفير طاقة 32%بسعر 3799 ريال بدلا من 5699 ريال خصم 34%، تتضمن تخفيضات هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية نيكاي ثلاجة 2 باب ستانلس ستيل اينوكس 185 لتر، الأبعاد: 585 × 630 × 1490 ملم بسعر 1199 ريال بدلا من 1499 ريال خصم 20%.

تخفيضات هايبر لولو

يتوفر فريزر أفقي وايت وستنجهاوس سعة 46 لتر باللون الفضي، بسعر 599 ريال بدلا من 699 ريال خصم 15%، تتوفر ضمن عروض نهاية العام ثلاجة نيكاي 2 باب سعة 264 لتر 19 قدم، بسعر 1449 ريال بدلا من 1639 ريال خصم 12%، تتضمن تخفيضات هايبر لولو خصومات على الأجهزة الكهربائية نيكاي ثلاجة سعة 400 لتر باللون الفولاذ المقاوم للصدأ، البعد: W755xD720xH1820mm والسعر 1979 ريال بدلا من 2199 ريال خصم 10%.

عروض نهاية العام

يتوفر بوتاجاز 5 شعلة سيراميك من ال جي ديجتال حجم 90 x 60 سم، بسعر 4299 ريال بدلا من 6299 ريال خصم 32%، يتوفر ضمن عروض شهر ديسمبر الكتروكس موقد غاز 5 شعلة حجم 90 x 60 سم اشعال كهربائي، بسعر 1979 ريال بدلا من 2249 ريال خصم 14%، تتوفر غلاية نيكاي سعة 1.7 لتر بسعر 40 ريال بدلا من 59 ريال خصم 33%، تتضمن تخفيضات هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية والشاشات تليفزيون LG UHD حجم 50 بوصة شاشة سينمائية UP77 جديدة لعام 2021، 4K سمارت بسعر 2699 ريال بدلا من 4549 ريال خصم يتجاوز 40%.

عروض هايبر لولو على الشاشات

يتوفر تليفزيون LG UHD حجم 55 بوصة شاشة سينمائية UP77 جديدة لعام 2021، 4K سمارت بسعر 2849 ريال بدلا من 5299 ريال خصم 47%، يتوفر ضمن عروض نهاية العام تليفزيون LG UHD حجم 55 بوصة شاشة سينمائية UP 75 جديدة لعام 2021، 4K سمارت بسعر 2799 ريال بدلا من 5099 ريال خصم 45%، يتوفر كذلك تلفزيون ال جي 4K الذكي فائق الوضوح حجم 50 بوصة، ضمن تخفيضات هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية والشاشات بسعر 2599 ريال، بدلا من 4449 ريال خصم يتجاوز 42%.

تتوفر ضمن عروض نهاية العام شهر ديسمبر شاشة تلفزيون سكاي ورث أندرويد سمارت مقاس 40 بوصة، بسعر 949 ريال بدلا من 1599 ريال، توفير 650 ريال خصم يتجاوز 40%، كما تتوفر شاشة سكاي ورث أندرويد 4k مقاس 75 بوصة UHD سمارت، بسعر 3999 ريال بدلا من 6499 ريال توفير 2500 ريال خصم 39% ضمن عروض هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية والشاشات.