شوف تخفيضات 55% على الأجهزة الكهربائية والجوالات تخفيضات هايبر بنده عروض نهاية العام

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عمر شويل - جدة تخفيضات %55 على الأجهزة الكهربائية والجوالات تخفيضات هايبر بنده عروض نهاية العام، تتوفر عصارة مولنيكس بسعر 89 ريال بدلا من 119 ريال خصم 26%، تتوفر عصارة كليك اون 600 وات بسعر 99 ريال بدلا من 159 ريال خصم 38%، تتوفر قطاعة الخضار اي تي سي بسعر 55 ريال بدلا من 85 ريال خصم 36%، تتوفر محضرة طعام كينوود بسعر 189 ريال بدلا من 319 ريال خصم 41%، تخفيضات %55 على الأجهزة الكهربائية والجوالات تخفيضات هايبر بنده عروض نهاية العام.

تخفيضات %55 على الأجهزة الكهربائية والجوالات

تتوفر غلاية ستانلس ستيل كينوود بسعر 169 ريال بدلا من 229 ريال خصم 27%، يتوفر ضمن عروض نهاية العام ميكرويف وايت ويستنجهاوس باللون الرمادي سعة 30 لتر بسعر 439 ريال بدلا من 689 ريال خصم 37%، يتوفر خلاط يدوي براون بسعر 259 ريال بدلا من 409 ريال خصم 37%، تتوفر ضمن تخفيضات هايبر بنده عروض على الأجهزة الكهربائية محضرة القهوة التركي كولين بسعر 129 ريال بدلا من بدلا من 175 ريال خصم 27%، يتوفر شاحن متنقل اي اون 4.400 مللي أمبير بسعر 25 ريال بدلا من 55 ريال خصم 55%.

تخفيضات هايبر بنده على الجوالات

يتوفر جوال سامسونج اي 12 مع تقنية الجيل الرابع 4G بسعر 549 ريال بدلا من 599 ريال خصم 9%، يتوفر ضمن عروض نهاية العام جوال فيفو واي 72 مع تقنية الجيل الخامس 5G بسعر 1199 ريال بدلا من 1299 ريال خصم 8%، يتوفر ضمن عروض هايبر بندة على الجوالات جوال فيفو واي 53 إس مع تقنية الجيل الرابع 4G بسعر 949 ريال بدلا من 1149 ريال خصم 18%، يتوفر جوال الكاتيل 3 اكس مع تقنية الجيل الرابع 4G بسعر 599 ريال بدلا من 749 ريال خصم يتجاوز 20%.

عروض نهاية العام هايبر بنده

يتوفر جوال شاومي ريدمي 9 أي مع تقنية الجيل الرابع 4G بسعر 379 ريال بدلا من 399 ريال، يتوفر ضمن عروض نهاية العام جوال شاومي ريدمي 10 مع تقنية 4G بسعر 694 ريال بدلا من 699 ريال، يتوفر جوال تي سي ال 10 ال مع تقنية 4G الجيل الرابع بسعر 699 ريال بدلا من 849 ريال خصم 18%، يتوفر جوال تي سي ال 20 مع تقنية الجيل الخامس 5G، ضمن تخفيضات هايبر بندة على الجوالات بسعر 999 ريال بدلا من 1199 ريال خصم 17%.