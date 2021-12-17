شوف عروض بن داود السعودية على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية bindawood

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يبحث الآلاف عن عروض بن داود السعودية في مناطق المملكة المختلفة. وتقدم المجموعة خدماتها لأبناء الشعب السعودي والمقيمين في مناطق مكة, الطائف, المدينة المنورة, جدة وخميس مشيط. تتنوع العروض المقدمة من سلع غذائية إلى أدوات منزلية وجوالات وأجهزة إلكترونية مختلفة. حيث يقدم بن داود تخفيضات على مئات الأصناف لجذب أعداد أكبر من العملاء، تتضمن الخصومات المفروشات وأواني الطهي وأكواب الشراب وشاشات التلفزيون وكذلك أجهزة الميكرويف وأجهزة الهاتف الذكي. عروض بن داود احصل على خصم 46 ريال عند طلب طقم شرشف الدوق كنج المكون من 4 قطع بسعر 149 ريال بدلاً من 195 ريال.

عرض من أسواق بن داود على بطانية الدوق الناعمة بسعر 69 ريال بدلاً من 99 ريال بخصم نقدي ثلاثين ريالاً.

من بين العروض المتاحة عرض على حافظات الطعام بي آند دي بسعر 65 ريال بدلاً من 87 ريال.

اشتري غطاء طاولة الكي بي آند دي مقابل 19 ريال بدلاً من 24 ريال. ترمس بي آند دي سعة لتر بسعر 79 ريال بدلاً من 104 ريال.

اشتري مج من السيراميك بسعر 12 ريال بدلاً من 18 ريال.

صينية فرن زجاجية سعة 550 مللي بسعر 18 ريال بدلاً من 22 ريال للحبة.

اصنعي القهوة بمذاق رائع ومميزة مع ركوة قهوة بي آند دي سعة لتر بسعر 35 ريال بدلاً من 45 ريال، او سعة 0.7 لتر مقابل 29 ريال بدلاً من 39 ريال. بن داود احصل على شاشة ال أي دي سمارت ايه تي سي 65 بوصة مقابل 1999 ريال بدلاً من 3067 ريال ووفر مبلغ 1068 ريال.

عرض على شاشة إل جي إل أي دي سمارت 55 بوصة المتوفرة فقط في فروع العزيزية, الكعكية مكة, آية مول جدة فقط مقابل 2899 ريال بدلاً من 4699 ريال بخصم نقدي 1800 ريال.

مولينكس خلاط يدوي بسعر 89 ريال بدلاً من 149 ريال. غلاية تيفال الكهربائية لغلي الماء خلال وقت قصير بقوة 2400 وات سعة 1.7 لتر بسعر 99 ريال بدلاً من 139 ريال.

دفاية زيت كي اون كهربائية قوة 2300 وات بسعر 379 ريال متوفرة في فروع المدينة المنور والطائف فقط.

اشتري خلاط ايه تي سي 2 في 1 سعة 1.5 لتر قوة 300 وات مقابل 79 ريال بدلاً من 114 ريال غير متوفر في فرع الحمراء بجدة. بن داود مكة موقد كهربائي بن داود قوة 2200 وات بسعر 129 ريال بدلاً من 199 ريال.

خصم بقيمة 42 ريال على إمبيريال صانعة فشار قوة 1200 وات مقابل 99 ريال بدلاً من 141 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بن داود السعودية على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية bindawood - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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