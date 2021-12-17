فكرة عبقريه لتفصيص الرمان بسرعه الصاروخ هتفصصي 10 رمانات في 5 دقائق بدون أي مجهود

طريقة لتفصيص الرمان بسرعة حيث أن الرمان من الثمار التي يكثر ظهورها في الشتاء؛ فالكثير من الأشخاص يحبون تناول الرمان عصير أو فصوص لكن الكثير من الأشخاص يواجهون مشكلة صعوبة تقشير الرمان، لذا قد جئنا لكم في مقالنا هذا بطريقة سهلة و بسيطة لتقشير الرمان.

طريقة لتقشير الرمان بسرعة

تقطع ثمرة الرمان من الأعلى أفقيا.

ثم يتم قطعها بالطول من جوانبها بالسكين.

دون أن تلمس الجوانب المعاكسة.

يكون مركز ثمرة الرمان سليمة.

يتم إزالة القشر المتواجد في النصف.

ويكون الوسط فارغ تماما.

طرق تقشير الرمان

يقشر الرمان بأكثر من طريقة، وإليكم عدة طرق مختلفة لتقشير الرمان، ومنها ما يلي:

الطريقة الأولي تعتبر من أبسط وأسهل الطرق وتعتبر طريقة تقليدية يتم تقطيع الرمان إلى نصفين ثم نضعه في وعاء لطهي الرمان جيدا أكثر من اللازم ثم نخرج الحب ثم نضعه في الطبق الذي نتناوله فيه.

الطريقة الثانية يتم الضغط بقوة على ثمرة الرمان و تمرنها على الطاولة ذهابا وإيابا مثل ثمرة الليمون ثم نقسمها من النصف ونضع النصف في طبق والنصف الأخر يضرب بملعقة ضرب شديد حتى تتساقط بذور الرمان كما نفعل نفس الشيء في النصف الثاني من الرمان .

الطريقة الثالثة يقطع الرمان من الأعلى حتى تظهر الحبوب أمام عينيك ثم نقطعها من الجوانب طوليا من الأعلى إلى الأسفل كأنها برتقالة، ثم يتم الضغط عليها من الأعلى حتى تنفتح الرمانة على شكل وردة ونضعها في طبق لتفصيص الرمان.