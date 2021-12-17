نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض العثيم اليوم على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية المتنوعة في المقال التالي

عروض العثيم اليوم تقدم أفضل العروض الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المتنوعة، بالإضافة إلى عروض السلع الغذائية الجبارة وغيرها العديد من عروض العثيم على جميع احتياجات ومستلزمات المنزل العصري والمتوفرة من خلال جميع فروع أسواق العثيم مول السعودية والمنتشرة حول المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال نستعرض لكم أهم وأفضل العروض الخاصة بقسم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والتي يهتم بها كل ربة منزل ترغب في تجديد مقتنيات مطبخها، أو عروسة جديدة قرب موعد زفافها وترغب في اقتناء احتياجاتها بأفضل الخامات وأقل الأسعار. عروض العثيم اليوم على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية: عرض خلاط مولينكس مع مطحنة، سعة 1,5 لتر بسعر 169 ريال سعودي.

محضر قهوة أسبريسو السيف بسعر 299 ريال سعودي.

صانع طعام جيباس 4*1 بسعر 129 ريال سعودي.

فرامة اي تي سي 120 ار سي اتش بسعر 69 ريال سعودي.

مكواة جي في سي بخار 1,3 لتر بسعر 99 ريال سعودي.

مضرب بيض كينوود بسعر 85 ريال سعودي.

دفاية كهربائية كولين بسعر 129 ريال سعودي.

غلاية ماء كوولين زجاج سعة 1,7 لتر بسعر 65 ريال سعودي.

ميكروويف كليك أون سعة 20 لتر بسعر 259 ريال سعودي. شاشة اور ال اي دي سمارت، مقاس 55 بوصة بتقنية 4ك فل اتش دي 1080 بسعر 1,449 ريال سعودي.

شاشة امبيكس ال اي دي سمارت 58 بوصة بسعر 1,599 ريال سعودي.

جوال تكنو ال اي 7، سعة 128 جيجا بايت بسعر 749 ريال سعودي.

عرض جوال شاومي 9 سي بسعر 445 ريال سعودي.

جوال سامسونج أي 103 س بسعر 475 ريال سعودي.

جوال سامسونج أي 22 بسعر 729 ريال سعودي. عروض الأدوات المنزلية الأسبوعية: طقم قدور نيو فلون مكون من 8 قطع بالإضافة إلى طقم توزيع مطبخ هدية بسعر 149 ريال سعودي.

طقم قدور السيف ستانلس ستيل مكون من 8 قطع بسعر 299 ريال سعودي.

قدر جي برو طقم مكون من 10 حبه بسعر 179 ريال سعودي.

عرض قدر سويت هوم غير لاصقة بأسعار تبدأ من 44 ريال سعودي وحتى 49 ريال.

سطل مساحة ملتون بسعر 44 ريال سعودي.

طقم مقلاة رويال فورد مكون من 2 حبة + هدية مجانية بسعر 45 ريال سعودي.

حافظة طعام سوبر ماكس مكون من ثلاث قطع بسعر 39 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أجدد عروض العثيم اليوم على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية المتنوعة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أجدد عروض العثيم اليوم على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية المتنوعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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