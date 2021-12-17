شوف عروض لولو ماركت على مقاضي البقالة lulu hypermarket

لولو ماركت يقدم عروضه لهذا الأسبوع على مقاضي البقالة من المعلبات والألبان والزيوت واللحوم الطازجة والمبردة. كما يقدم باقة من المنتجات المحلية والمستوردة عبر فروعه المنتشرة في جميع أرجاء المملكة السعودية. يوفر هايبر لولو خصومات كبيرة على أنواع مختلفة من المعكرونة والأرز البسمتي وآلاف السلع منذ إنشائه في المملكة، ويعمل القائمين على مجموعة لولو الدولية على توفير كافة إحتياجات المستهلكين من مقاضي البقالة والإلكترونيات ومستلزمات المنزل. كذلك يقدم عروض على منتجات العناية الشخصية للكبار والأطفال.

عروض لولو ماركت

لمحبي الطهي واستخدام الكريمة في وصفات الطعام المختلفة اشتري كريمة الطبخ من بريزيدن أو كريمة الخفق سعة لتر مقابل 20 ريال للحبة بدلاً من 27.5 ريال.

احصل على ثلاث حبات من عصير الصافي متنوع سعة لتر ونصف بسعر خمسة وعشرين ريالا بدلاً من ثلاثة وثلاثين ريالاً.

داري دجاج مجمد وزن الحبة 1.2 كيلو جرام اشتري حبتان بسعر 25 ريال بدلاً من 33.90 ريال.

مقابل عشرة ريالات فقط يمكنك شراء لب مانجو داري ألفونسو أو مونتانا لب مانجو توتابوري وزن كيلو جرام بدلاً من 14.95 ريال.

شبيهة جبنة بيضاء داري وزن الحبة 200 جرام احصل على ثلاث حبات منها مقابل عشرة ريال بدلاً من 17.10 ريال.

حلواني ستريبس الداجا أو ستريبس الدجاج الحار وزن 400 جرام بسعر 15 ريال للحبة بدلاً من 19.95 ريال.

دجاج مفروم ثيرمو أو دجاج مفروم أو لحم مفروم وزن 400 جرام مقابل 5 ريال للحبة بدلاً من 11.95 ريال.

لولو هايبر ماركت

استفيد من العروض المقدمة من هايبر لولو على مدار أسبوع كامل على جميع المنتجات وعلى رأسها المنتجات العضوية، يمكنك شراء خل تفاح عضوي براج سعة 473 مل مقابل 20 ريال بدلاً من 26.95 ريال.

احصل على نيوترادول بخاخ منظف برائحة أحمر الخدود 300 مل مقابل 20 ريال بدلاً من 26.50 ريال للحبة.