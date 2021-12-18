شوف عروض نهاية العام وأقوي الخصومات والتخفيضات تسوق ووفر مع بنده

تمتعي بأروع عروض نهاية العام وبأقوي الخصومات والتخفيضات الحصرية وتسعي مجموعة بنده وهايبر بنده على تقديم أفضل المنتجات وهذا الأسبوع تفاجئ بنده عملائها بعروض التوفير الأسبوعية وتقدم 2+3، 2+2، 2+1، 1+1 على جميع السلع المتنوعة المتوفرة هذا الأسبوع وتضمن للجميع أقل الأسعار عند التسوق من خلالها بجميع الفروع بداخل وخارج المملكة العربية السعودية.

عروض نهاية العام وأقوي الخصومات والتخفيضات تسوق ووفر مع بنده

وتسعي جاهده كل أسبوع بتقديم المزيد والمميز في جميع الأقسام سواء كانت عروض متوفرة بالمجلة أو خارجها وعدي العام الحالي واحلي على كل ما تحتاجين أليه من خزينك الأسبوعي وشاركي عائلتك وأصدقائك على أكبر حفلة شواء وأشتري تشكيلة متنوعة من اللحوم الطازجة والمبردة منقاه بأعلى جودة تسري العروض هذا الأسبوع من يوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر إلى 21 ديسمبر الموافق 11 جماد الأول حتي 17 جماد الأول وتسمر لمدة أسبوع كامل أو حتي نفاذ الكمية.

تسوق ووفر مع بنده

حضري ألذ الكيكات وأشهي المعجنات والبيتزات بطحين فاخر البكير أشتري 2 قطعة واحصلي علي الثالثة مجاناً 1+2 بسعر 9.75 ريال سعودي بدلاً من 14.85 ريال سعودي.

أشتري من بنده بأقل سعر شبيه قشطة بوك وزن 170 جرام للحبة الواحدة 2+3 سعر العرض 9.95 ريال سعودي بدلاً من 17.50 ريال سعودي.

غيري نظام حياتك في أكلاتك واستخدمي مزيج زيت متبقي الزيتون الباشا وزن 500 ملل 1+1 بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 33.90 ريال سعودي.

هاينز تقدم طماطم كاتشب عبوة ضاغطة 1 كيلو 1+1 بسعر 28.95 ريال سعودي بدلاً من 57.90 ريال سعودي.

برطمان كريمة البندق والكاكاو من بنده وزن العبوة الواحدة 750 جرام 1+1 سعر العرض 29.95 ريال سعودي بدلاً من 59.90 ريال سعودي.

وقت الشواء من بنده

أشتري كيس كستناء صيني بسعر 4.95 ريال سعودي بدلاً من 7.50 ريال سعودي.

متوفر جبن شيدر أحمر / أبيض سعر الكيلو ويكسفورد سعر الكيلو 42.95 ريال سعودي بدلاً من 64.95 ريال سعودي.

لعشاق المخلل المشكل متوفر بالعرض مخلل حجازي مشكل بالكيلو بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 25.95 ريال سعودي.

حضري لعائلتك ألذ كفتة مشوية مدبلة ومحضرة على أسياخ للشوط في الحال كفرة بقرى برازيلي مبردة سعر الكيلو 25.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال سعودي.

الجميع يعشق تناول البرجر بصفة يومية متوفر بالمجلة برجر بقرى برازيلي مبرد سعر الكيلو 26.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

متوفر نقائق بقرى برازيلي مبردة سعر الكيلو 27.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

سارعي بشراء مكعب لحم بقرى للشواء 46.95 ريال سعودي بدلاً من 59.95 ريال سعودي.