شوف عروض أسواق العثيم القوية على الإلكترونيات والجوالات بخصومات مذهلة othaim offers

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تقدم أسواق العثيم للأسبوع السادس على التوالي عروضا هائلة وفرص مذهلة للفوز بعربات تسوق مجانية يصل عددها إلى ستة آلاف وخمسمائة عربة وستمائة وخمسين سبيكة ذهبية. فضلا عن مئات الجوائز القيمة للمتسوقين بأسواق عبد الله العثيم، وقد عرضت المجموعة صور لبعض الرابحين عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم عرض أسماء الفائزين بالمسابقة الأولى عقب إجراء السحب على بطاقات اكتساب العثيم، وتم إجراء السحب على السيارات يوم 9 ديسمبر الماضي. فعلى مدار شهر ونصف توالت احتفالات العثيم مول بمرور خمس وستين عاما على إنشاء المجموعة. أسواق العثيم لعشاق الطهي اشتري طقم أواني نيو فلون مكون من ثماني حبات واحصل على هدية مجانية عبارة عن طقم توزيع بسعر 149 ريال.

طقم قدور السيف من الاستانلس ستيل مكون من 8 حبة مقابل 299 ريال.

اشتري حبة مقاس 28 سم بسعر 44 ريال، أو مقاس 30 سم بسعر 49 ريال من قدور سويت هوم غير اللاصق.

احصل على طقم قدور جي برو عبارة عن 10 حبات بسعر 179 ريال.

يعرض العثيم مول طقم حافظة طعام سوبر لوكس عبارة عن ثلاث حبات بسعر 39 ريال.

ميزان نيكاي الزجاجي بسعر 39.95 ريال للحبة.

كيس فحم بليز خشب طبيعي وزن 5 كيلو جرام مقابل 34.95 ريال.

اشتري كرسي أرضيات مع سجاد يصلح لاصطحابه في الطلعات المختلفة بسعر 34.95 ريال.

ترمس رويال فورد للحفاظ على المشروبات الساخنة سعر الحبة سعة لتر 30 ريال بينما سعة 1.3 لتر بسعر 34 ريال. لحماية أكثر اشتري علبة من القفازات موج مقاسات صغير/وسط/كبير/كبير جدا سعر الحبة 24.95 ريال.

سطل مساحة ملتون بسعر 44 ريال.

طقم مقلاة رويال فورد مكون من حبتين ويحصل المشتري على هدية مجانية بسعر 45 ريال للطقم. العثيم مول بطانية كريستال مقاس ٢٢٠ ×٢٤٠ سم وزن ٦ كيلو جرام بسعر ١٢٥ ريال.

بطانية ساموراي أو ايجين مقاس ٢٤٠ سم × ٢٠٠ سم وزن ٨ كيلو جرام.

طقم بيجامة نسائي بألوان ورسومات عصرية سعر الحبة ٣٤.٩٥ ريال.

اشتري جاكت بناتي بسعر ٥٩.٩٥ ريال. خبازة شولوكس كهربائية سعر الحبة ١٤٩ ريال.

مقلاة بطاطس بانيكس مقابل ١٧٩ ريال لقلي البطاطس والبانيه والأكلات المختلفة.

غلاية ماء إيفا بسعر ٣٨ ريال للحبة. Othaim offers خلاط مولينكس سعة لتر ونصف سعر الحبة ١٦٩ ريال.

محضر قهوة إسبريسو السيف مقابل ٢٩٩ ريال للحبة.

صانع طعام جيباس ٤ × ١ سعر الحبة ١٢٩ ريال. عرض من أسواق العثيم على دفاية دوتس زيت ١١ ريشة بسعر ١٩٩ ريال للحبة.

مضرب بيض كينوود سعر الحبة ٨٥ ريال سعودي.

دفاية كوولين الكهربائية مقابل ٢١٩ ريال.

اشتري ميكرويف كليك أون سعة ٢٠ لتر لتسخين الأطعمة والوجبات وفك المجمدات متاح بسعر ٢٥٩ ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم القوية على الإلكترونيات والجوالات بخصومات مذهلة othaim offers - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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