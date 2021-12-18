نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو اليوم saco تخفيضات شتوية رائعة لعام 2022 من موقع ساكو اون لاين تسوق في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم saco مع جديد التخفيضات الشتوية من متجر ساكو اون لاين تسوق للعام الجديد 2022 بأسعار مغرية على موقع ساكو للتسوق اون لاين في المملكة العربية السعودية، والذي يقدم لكم كل أجهزة ومستلزمات فصل الشتاء التي قد يحتاج لها المنزل من أدوات التدفئة والجلسات الخاصة بالأجواء الشتوية.

عروض ساكو اليوم saco تخفيضات شتوية رائعة لعام 2022 من موقع ساكو اون لاين تسوق

عروض ساكو 2021 تضم تخفيضات شتوية خاصة بكل مستلزمات الشواء، مع أنواع متنوعة من الدفيات، بجانب الكراسي والأرائك المميزة ذات التصميم العصري الجذاب، حيث بدأت الخصومات من يوم 8 ديسمبر 2021 تستمر معكم حتى يوم 8 يناير من العام الجديد 2022، وهذا يشمل كل المعروضات في الفروع أو الخاصة للطلب من على الموقع الإلكترونيي الخاص بالسعودية.

عروض ساكو

تجدون في ساكو عروض حصرية تنافس كل تخفيضات متاجر السعودية الكبيرة على الدفيات الحطب التي تصلح للجلسات الخارجية والداخلية أيضًا، حيث أنها مصمم بطريقة تناسب كل الاستخدامات في المساحات الكبيرة، وقد تم دعمها بأجود الخامات التي تناسب معايير الجودة والأمان العالمية.

عروض ساكو 2021

عرض على دفاية حطب مع حقيبة حمل 87 سم، بسعر 259 ريال سعودي بدل من 349.75 ريال سعودي بتخفيض 90.75 ريال سعودي.

دفاية حطب مع حقيبة حمل 61 سم، بسعر 299 ريال سعودي بدل من 399 ريال سعودي بتخفيض 100 ريال سعودي.

دفاية حطب للحدائق 61 سم، بسعر 449 ريال سعودي بدل من 549 ريال سعودي بتخفيض 100 ريال سعودي.

ساكو

يشتمل كتالوج ساكو 2021 على كل أنواع الشوايات التي تصلح لحفلات الباربيكيو، والتي يكثر الإقبال على تدشينها في فصل الشتاء، ولذا يوجد عليها خصومات كبيرة في كل الفروع، كما أنه متاح منها تصميمات كثيرة للاختيار من بينها ما يناسب المكان والديكور والاستخدام.

تخفيضات ساكو

شواية فحم باللون الأسود قابلة للطي، بسعر خاص جدًا 179 ريال سعودي بدل من 229.75 ريال سعودي.

شواية فحم بأرفف جانبية خشبية مزودة بعجلات، بسعر مميز 279 ريال سعودي بدل من 349.75 ريال سعودي.

شواية فحم باللون الأسود مستديرة مع 2 رف من الخشب، بسعر مخفض من ساكو 319 ريال سعودي بدل من 399.75 ريال سعودي.

saco

الأجواء الشتوية يلزمها جلسات مريحة للاستمتاع بدفئ المنزل، ولذا متاح حاليًا كراسي ساكو للاسترخاء بتصميمات متنوعة، كما أنها متاحة بألوان متعددة تناسب كل الأذواق، كما أنه متاح كنبات بتصميم حديث يتيح استخدامها كسرير، والأسعار مخفضة جدًا تجدوها في التالي بكل تفاصيلها.

ساكو اون لاين تسوق

كنبة وسرير بسعر 899 ريال سعودي بدل من 1099 ريال سعودي، بخصم حصري 200 ريال سعودي.

كنبة وسرير مقاس 190×96.5×81 سم بسعر 999 ريال سعودي بدل من 1199 ريال سعودي، بخصم فوري 200 ريال سعودي.

كنبة وسرير بعدد 3 مقاعد مقاس 195×109×45 سم بسعر 999 ريال سعودي بدل من 1099 ريال سعودي، بخصم كبير جدًا 100 ريال سعودي.

عرضنا اليوم لكم جديد تخفيضات ساكو تسوق الشتوية للعام 2022 بأسعار لا مثيل لها، حيث ضمت كل مستلزمات التدفئة من الدفيات، ومعدات الشواء، والكراسي الاسترخاء والكنب، وستجدون معًا يوميًا خصومات جديدة بمناسبة العام الميلادي الجديد، وهذا إستكمالًا لسلسلة تخفيضات السعودية التي نعرضها لكم يوميًا، فلا تنسوا متابعتنا ليصلكم الجديد منها.