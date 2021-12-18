شوف أقوى عروض العثيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 وهدايا بقيمة 3 مليون ريال للعملاء

‏أطلقت محلات العثيم للبيع بالتجزئة حملة عروض العثيم السنوية للاحتفال بمرور 65 سنة على إنشاء شركة عبدالله العثيم، بالإضافة إلى الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة، وتهنئة الشركة جميع العملاء التابعين لها بالذكرى السنوية لها، من خلال إطلاق مجموعة كبيرة للغاية من الهدايا ومن بينها 650 سبيكة ذهبية بالإضافة إلى 6500 عربة تسوق، كل ما عليكم فعله هو التسجيل في تطبيق اكتساب التابع لشركة عبد الله العظيم، والمشاركة في السحب للحصول على ملايين الجوائز لعدد كبير للغاية من المستخدمين، وقد تصل حجم الجوائز إلى 3 مليون ريال.

‏عروض العثيم السعودية بمناسبة الذكرى السنوية

‏من أهم العروض التي تم إطلاقها في محلات عبد الله العثيم هو جبنة كريمة نادك كاسات قطعتين بوزن 900 جرام، بالإضافة إلى زيت عباد الشمس من نور قطعتين وزن واحد ونصف لتر، فضلاً عن أرز الوليمة البسمتي وزن 10 كيلو، كما أطلقت محلات العثيم عرض قوي على صابون الغسيل المركز من تايد بحجم 5 كيلو جرام، وتونة هنا الخفيفة وزن 185 جرام، بالإضافة إلى كرتونة دجاج دو المجمد 10 حبات وزن كيلو جرام.

‏أقوى الخصومات من محلات عبد الله العظيم