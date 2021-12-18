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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 وهدايا بقيمة 3 مليون ريال للعملاء في المقال التالي
أطلقت محلات العثيم للبيع بالتجزئة حملة عروض العثيم السنوية للاحتفال بمرور 65 سنة على إنشاء شركة عبدالله العثيم، بالإضافة إلى الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة، وتهنئة الشركة جميع العملاء التابعين لها بالذكرى السنوية لها، من خلال إطلاق مجموعة كبيرة للغاية من الهدايا ومن بينها 650 سبيكة ذهبية بالإضافة إلى 6500 عربة تسوق، كل ما عليكم فعله هو التسجيل في تطبيق اكتساب التابع لشركة عبد الله العظيم، والمشاركة في السحب للحصول على ملايين الجوائز لعدد كبير للغاية من المستخدمين، وقد تصل حجم الجوائز إلى 3 مليون ريال.
عروض العثيم السعودية بمناسبة الذكرى السنوية
من أهم العروض التي تم إطلاقها في محلات عبد الله العثيم هو جبنة كريمة نادك كاسات قطعتين بوزن 900 جرام، بالإضافة إلى زيت عباد الشمس من نور قطعتين وزن واحد ونصف لتر، فضلاً عن أرز الوليمة البسمتي وزن 10 كيلو، كما أطلقت محلات العثيم عرض قوي على صابون الغسيل المركز من تايد بحجم 5 كيلو جرام، وتونة هنا الخفيفة وزن 185 جرام، بالإضافة إلى كرتونة دجاج دو المجمد 10 حبات وزن كيلو جرام.
أقوى الخصومات من محلات عبد الله العظيم
- عسل طبيعي مورام الضغاط حجم 500 جرام بسعر 19 ريال بدلاً من 25 ريال.
- بطاطس شيبسي سفوري وزن 160 جرام بسعر خمسة ريال بدلاً من 7 ريال.
- صلصة الطماطم من هالي 8 حبات وزن 135 جرام بسعر 7 ريال بدلاً من 10 ريال.
- كاكاو بودرة بيات وزن 125 جرام بسعر 11 ريال بدلاً من 17 ريال.
- كاكاو بودرة من زدني وزن 227 جرام بسعر 15 ريال بدلاً من 21 ريال.
- حلو البقر من هالي وزن 100 جرام بسعر 12 ريال بدلاً من 21 ريال.
- السكر الناعم من أبو فهد وزن 10 كيلو بسعر 30 ريال بدلاً من 35 ريال.
- الجبن الكريمي من هالي وزن 910 جرام بسعر 15 ريال بدلاً من 20 ريال.
- قشطة وزن 170 جرام بسعر 2 ريال بدلاً من 3 ريال.
- الحليب البودرة من هالي وزن 1800 جرام بسعر 40 ريال بدلاً من 58 ريال.
- زيت الطبخ من هالي وزن 1.5 لتر بسعر 12 ريال بدلاً من 15 ريال.
- بسكويت الشاي من هالي 12 كيس وزن 160 جرام بسعر 13 ريال بدلاً من 18 ريال.
- المياه المعدنية من هالي 32 زجاجة حجم 230 ملي بسعر 10 ريال بدلاً من 13 ريال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض العثيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 وهدايا بقيمة 3 مليون ريال للعملاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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