نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات جديدة ورائعة على الأجهزة المنزلية في اكسترا السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر اكسترا الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف الأجهزة المنزلية التي من بينها الشاشات والثلاجات والغسالات وكافة الأجهزة التي يحتاج المنزل إليها، فيوجد لاكسترا أكثر من فرع وجميعهم يعملون على مدار الأسبوع من أجل أن يوفرا أفضل خدمة للعملاء وإليكم في السطور الآتية تخفيضات اكسترا على مختلف الأجهزة المنزلية.

تخفيضات اكسترا على الأجهزة المنزلية

توفر اكسترا خصومات وتخفيضات مذهلة على جميع الأجهزة الكهربائية وتصل نسبة تلك الخصومات إلى 50% فأكثر ومن بين تلك الأجهزة الشاشات وإليكم في السطور الآتية أبرز العروض المتوفرة على الشاشات:

كلاس برو تلفزيون 65 بوصة ذكي وعالية الوضوح.

ال جي تلفزيون 75 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 50%.

تي سي ال 55 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 31.17%.

سامسونج 85 بوصة فائق الوضوح وذكي مع خصم بنسبة 48.89%.

ال جي 65 بوصة مع خصم بنسبة 61.9%.

شاشة سامسونج 75 بوصة مع خصم 50%.

عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية

توفر اكسترا مجموعة من العروض والخصومات على مختلف أجهزة الكمبيوتر المكتبية وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك الأجهزة:

آبل أي مالك زي 12 دبليو آبل أم 1، 24 بوصة مع مساحة 16 جيجا، 1 تيرا، متوفر باللون الأزرق.

لينوفر آيدا سنتر3، 8، 23 بوصة كور آي 7، 8 جيجا بايت، 512 جيجا متوفر باللون الأسود.

آبل أي مالك زي 12 كيلو آبل أم 1، 24 بوصة، 16 جيجا بايت ا تيرا متوفر باللون الفضي.

عروض اكسترا السعودية

توفر اكسترا مجموعة من الخصومات على مختلف الأجهزة الكهربائي التي من بينها المكانس الكهربائية وإليكم في السطور الآتية تلك العروض:

دايسون مكنسة كهربائية لاسلكية 525 واط مع سعة غبار 740 مل متوفر باللون الفضي والأزرق.

هونر بلاتينيوم مكنسة خاصة بالتنظيف لغسيل السجاد بصورة عميقة 1200 واط متوفرة باللون الأسود.

هوفر مكنسة كهربائية 3 لتر، 2200واط متوفرة باللون الرمادي والأحمر.

مكنسة كلاس برو قوة 2000 واط، 9 سعة 21 لتر.

هوفر مكنسة كهربائية غسيل السجاد والأرضيات الصلبة 45.23%.

كلاس برو ممسحة البخار للسجاد والأرضيات.

فكافة الأجهزة المنزلية التي تحتاجون إليها ستجدونها في حين التعامل مع اكسترا، فالهدف الذي تعمل اكسترا من أجل هو توفير أفضل الأجهزة بأقل الأسعار لكافة عملائها وتلك العروض متوفرة في كافة فروعها.