كيف أجعل الناس تحترمني وتقدرني فن التعامل مع الناس

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محمد سياف - ابو ظبي - إذا كنت شخصا يحترم نفسه فلا شك أنك تريد أن يعاملك الناس باحترام، ومن الممكن أنك صادفت أشخاصا في مقتبل العمر يحظون باحترام من قبل كبار السن، وربما قد تكون صادفت أيضا بعض كبار السن ولا تحترمهم كثيرا، ولنقل أنك تحترمهم لكبر سنهم فقط، هل تعلم لماذا، لأن الاحترام يرتبط بكيفية تصرفك مع الآخرين ومواقفك وأفعالك معهم بغض النظر من أنت وسنك أو ما هي مهنتك.

سنكشف لك في هذا المقال بعض الطرق السهلة والبسيطة لكي تكون شخصا ذا هيبة ومحترما بين الناس.

كيف أجعل الناس تحترمني وتهابني

تميز في ما تقوم به

كن جيدا ومتميزا فيما تفعله في كل مجال من مجالات العمل الذي تصادفه، فأكثر الناس احتراما هم الأفضل فيما يقومون به، وقد تلاحظ بنفسك أن الجميع يحبون الأشخاص الأكفاء وخاصه أولئك الذين يقدمون أفضل أعمالهم طوال الوقت، ولا تقلق عندما تبدأ أول مرة في عمل شيء ما فالجميع سوف يشككون فيك ويقولون أنك غير جدير بالإحترام والثقة، وهذه التعليقات طبيعية لأنهم لا يعلمون من أنت حقا وما تستطيع فعله، وبدلا من ترك هذه الإنتقادات تحبطك كل ما عليك أن تستمر فيما انت واثق فيه حتى تنجح، وستلاحظ عندما تنجح بأن جميع الأشخاص من حولك أصبحوا يحترمونك ويعرفون قيمتك، لهذا سيكون احترامهم لك شيء ثابت.

إحترام الآخرين

الاحترام ذو واجهتين فإذا كنت تريد أن يحترمك الناس فعليك احترامهم أولا، لا تفكر بأن الجميع سيحترمونك بدون أن تحترم الآخرين لتعلم انك إذا لم تحترم الناس من حولك لن تحظى باحترامهم، ألق نظرة على التاريخ القديم وستجد أن كل الأمراء والملوك الذين حضوا بالهيبة والإحترام في وقتهم ولا يزالون يحضون به الآن من قبلنا هم من احترموا راعياهم ولم يعاملوهم بالتكبر.

كن لطيفا

كن لطيفا دائما ومهذبا مع كل شخص تقابله خلال يومك، من زوجتك و أولادك إلى زملائك في العمل، وحتى ذلك الشخص الفقير في الحافلة أو الطريق، واعلم أن قول هذا أسهل من فعله خاصة عندما تمر بيوم سيئ، ولكن إذا كنت تريد أن تعامل باحترام وكذلك ترفع من مستويات ثقتك بنفسك، فامنح الآخرين نفس القيمة والاحترام الذي ترغب في الحصول عليه، قم بنفسك افتح الباب للشخص الذي يدخل خلفك في المقهى، أو دع الشخص الذي لديه عنصر واحد يسبقك في المتجر، إبتسم وقل من فضلك وشكرا كل ما كان ذلك ممكنا.

دافع عن مبادئك

هل سبق لك أن صادفت أشخاص يوافقون ببساطة على ما يقوله الآخرون دون الكثير من التفكير، الأشخاص الذين يقولون نعم لكل شيء لا أظنهم سيحضون بالكثير من الاحترام وأنا شخصيا لدي احترام أكبر لشخص يدافع عن مبادئه وأفكاره التي يؤمن بها، لذا لا تخف أو تخجل من الدفاع عن ما تؤمن بأنه صحيح وفي نفس الوقت تأكد من القيام بذلك بطريقة محترم للآخرين لكي يعرفوا أنك شخص مهذب يستحق كل الاحترام والتقدير منهم.

أنصت للآخرين

تخلص من السلوكيات الغير المحترمة مثل التركيز على هاتفك أثناء الحديث مع شخص ما، أو التحدث مع شخص بدون أن تنظر إليه مباشرة، لا تقتصر هذه الإجراءات على عدم احترام الشخص الذي لا تتفاعل معه فحسب، بل تحميك من الوقوع في المشاكل أيضا لهذا تذكر أن كل شخص يستحق الإصغاء إليه مهما كان منصبه أو مكانته عندك، حتى ولو كان عدوك يجب أن تكون مستمعا جيدا.

في كل الأحوال ضع في اعتبارك الطريقة التي تريد أن تعامل بها إذا كان لا يزال لديك ما تقوله.

كن أمينا صادقا

حاول أن تتخلص من أمراض وآفات القلوب كالكذب والخيانة والغدر، فالناس عندما تحب وتهاب شخصاً فلا شك أنه يعرف بالصدق والأمانة.

مهما كانت الإغراءات من حصول على وظيفة أو منصب احرص على الثبات على مبادئك وقيمك.