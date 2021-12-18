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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض حصرية من بنده لنهاية العام لتوفير أكثر فقط مع عروض أسواق هايبر بنده في المقال التالي
عروض حصرية من بنده لنهاية العام وجميع احتياجاتك اليومية متوفرة ضمن عروض نهاية العام لتوفير أكثر فقط في أسواق هايبر بنده، وفر مع عروض نهاية العام في بنده، لا تفوتوا هذا العرض الحصري على مناديل للوجه عبوة إعادة تعبئة سيتي (10*180 منديل) عدد (2 حبة) بسعر 31.95 ريال فقط، تسوق أكثر ووفر أكثر مع عروض نهاية العام داخل سوبر ماركت هايبر بنده على جميع احتياجات المطبخ بأقل الأسعار.
احصل على مستلزماتك اليومية بأسعار حصرية على عروض (1+1) (2+1) (2+2) (3+2) وذلك لفترة محدودة ضمن عروض نهاية العام هذا الأسبوع في هايبر بنده، ولضمان نظافة فائقة لملابسك، لا تفوت هذا العرض الخاص من أسواق بنده على مسحوق غسيل مركّز برسيل وزن (5 كيلو) سعر الحبة 30.95 ريال فقط، هذا الأسبوع مليء بالتوفير الآن بجميع أسواق هايبر بنده على كل مستلزمات المنزل، هذه العروض تسري من يوم الأربعاء الموافق 11 جمادى الأول إلى يوم الثلاثاء الموافق 17 جمادى الأول 1443 هـ أو حتى نفاذ الكمية.
عروض حصرية من بنده:
- عرض على جبنة فيتا دانماركي من بنده الكيلو بسعر 9.95 ريال سعودي، بدلا من سعر الكيلو الأساسي قبل التخفيض المقدم من بنده وهو 18.95 ريال سعودي.
- زبادي يوناني المراعي وزن (150 جرام). ضمن عروض هايبر بنده 2 + 1 مجاناً بسعر المنتج الأصلي قبل الخصم. وهو 12 ريال سعودي، وسعر المنتج بعد الخصم هو 8 ريال سعودي لكافة عملاء هايبر بنده.
- اشتري جبنة شيدر علب المراعي وزن 113 جرام من ضمن عروض 2 + 11 مجانا. بسعر 10.95 ريال سعودي بعد التخفيض بدلاً من السعر قبل التخفيض وهو 16.50 ريال سعودي. داخل كافة فروع هايبر بنده داخل السعودية.
- وفر مع هايبر بنده عند شرائك حبة من دجاج طازج التنمية وزن 1000 جرام. بسعر 13.50 ريال سعودي للحبة بعد الخصم بدلا من سعر الحبة الأساسي قبل الخصم وهو 17.95 ريال سعودي.
- احصل كوكا كولا (حجم 2.2 لتر)، عدد 2 حبة بسعر 12.25 ريال سعودي بعد الخصم. وسعر 2 حبة قبل الخصم المقدم من سوبر ماركت هايبر بنده هو 15 ريال سعودي.
- تسوق ووفر أكثر مع عروض نهاية العام داخل جميع فروع سوبر ماركت هايبر بنده على كافة احتياجاتك الأساسية ومستلزمات المنزل العصري.
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