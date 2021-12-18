شوف عروض بنده الأسبوعية أقوى الخصومات ل50% خصم لمدة اسبوع اغتنم الفرصة

عروض بنده الأسبوعية، يعمل هايبر بنده على تقديم الخصومات الرائعة والعروض القوية والكبيرة، كما أنه يمكن توافر تلك العروض والخصومات أما أن تكون أسبوعية أو عروض وخصومات ثانية تكون يومية، حيث أنه نحو مائة وعشرون ألف زبون يأتون إلى السوق كل سنة، حيث أن شركة بنده صارت تتضمن على حوالي أربعة مراكز تكون متخصصة بالتوزيعات الرئيسية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث يتوافر في سوق بنده حوالي ستمائة شاحنة لكي يقوموا بتوصيل نحو سبعون ألف منتج غذائي وكذلك غير غذائية للسوق.

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عروض بنده الأسبوعية

سوق العثيم يقدم العروض القوية والخصومات الرائعة والكبيرة بمجال التجزئة التي يتم تواجدها في المملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يعد من إحدى المتاجر التي تختص في مجال البيع وذلك من خلال التجزئة الرئيسية التي يتم تواجدها في مناطق الشرق الأوسط.

وكذلك فإن شركة اكسترا تعتبر من أقوى وأكبر السلاسل التي قد وصلت إلى حوالي 200 فرع يتم تواجدهم في حوالي أربعة وأربعين مدينة بالمملكة العربية السعودية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية مكواة البخار العمودية من النوع كليك أون 1700 واط تكون بسعر 129 بدلًا من 165 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم سعر القطعة من المايونيز نوعه قودي حجم 946 جرام يكون 10.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية 25 كيس من الشاي الأخضر نوعه باجة عدد اثنان قطعة سعره يكون 9.95 بدلًا من 13.90 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية

خصومات بنده الأسبوعية 400 مل من سائل الصابون لليدين من النوع إيزي كلين عدد 1 + 1 يكون بسعر 28.75 بدلًا من 57.50 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية سعر البخاخ لمزيل العرق من النوع دوف مقدار 150 مل يكون 13.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية سعر المقلاة الغير لاصقة حجم 20 سم من النوع مستر كوك يكون سعرها 24 بدلًا من 34 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية سعر الإناء الخاص بالقهوة الذي يكون غير لاصق مقاس 11 سم يكون 17 بدلًا من 21 ريال سعودي.

خصومات بنده الشهرية