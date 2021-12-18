شوف أقوى الخصومات في عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة بمناسبة الجمعة البيضاء

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عمر شويل - جدة أقوى الخصومات في عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة بمناسبة الجمعة البيضاء، تميزت عروض شهر ديسمبر لهذا العام بتخفيضات مضاعفة بسبب التنافسية الشديدة بين المتاجر المختلفة، وجاء اكسترا هايبر ماركت في المراتب الأولى من حيث توفير العروض الحصرية والمميزة. حيث توفر ضمن عروض اكسترا لهذا الأسبوع ماكينة صنع القهوة فليبس سعة 0.6 لتر 750 واط باللون الأسود، وبلغ سعرها 149 ريال بدلا من 179 ريال بخصم 17% مع إمكانية دفع مبلغ 18 ريال شهرياً لتقسيط المبلغ على 36 شهر. كما توفرت فيليبس قلاية بدون زيت سعة 0.8 كيلو 4.1 لتر باللون الأسود، وبلغ سعرها كاش 359 ريال بدلا من 599 ريال بتخفيض 40% مع إمكانية التقسيط على 3 سنوات بمبلغ 18 ريال شهرياً.

أقوى الخصومات في عروض اكسترا الكبرى

تتوفر مكنسة كلاس برو قوة 2000 واط وسعة 21 لتر بعرض خاص للكاش والتقسيط ضمن تخفيضات اكسترا، وبلغ سعرها كاش 299 ريال بدلا من 499 ريال بتخفيض 40% مع إمكانية دفع قسط شهري 15 ريال على 3 سنوات، كما توفرت كلاس برو ممسحة بخار للسجاد والأرضيات، وبلغ سعرها نقداً 229 ريال بدلا من 349 ريال بخصم 35% مع إمكانية التقسيط بمبلغ 11 ريال شهرياً. كما تتوفر ضمن تخفيضات اكسترا السعودية على الأجهزة الكهربائية تيفال كاوية بخار 2500 واط باللون البنفسجي، وبلغ سعرها كاش 179 ريال بدلا من 209 ريال بتخفيض 15% مع إمكانية التقسيط بمبلغ 9 ريالات شهرياً فقط على 36 شهر.

أقوى تخفيضات الأجهزة الكهربائية

تتوفر ضمن عروض اكسترا الجديدة على الثلاجات ضمن تخفيضات الجمعة البيضاء ثلاجة كلاس برو 12 قدم، الثلاجة باللون الأبيض وبها خاصية مانع تجمد، وبلغ سعرها 1499 ريال بدلا من 2299 ريال مع توفير 800 ريال وخصم يصل إلى 35%، كما يمكنك دفع مبلغ 72 ريال شهريا لتقسيط المبلغ على 36 شهر. كما توفرت ضمن أحدث عروض شهر ديسمبر كلاس برو ثلاجة باب جانب باب 19.9 قدم باللون الفضي، وبلغ سعرها 2399 ريال بدلا من 3999 ريال توفير 1600 ريال بخصم يتجاوز 40%، ويمكنك دفع مبلغ 115 ريال شهرياً لتقسيط المبلغ على 3 سنوات.

عروض الجمعة البيضاء اكسترا السعودية

أما بالنسبة للخصومات المتوفرة على المكيفات ضمن عروض اكسترا الأخيرة، فقد توفر كلاس برو مكيف جداري 18000 وحدة توزبع هواء 4 اتجاهات بارد، وذلك بسعر 1799 ريال بدلا من 2699 ريال مع تخفيض 34% وإمكانية التقسيط بمبلغ 86 ريال شهرياً لمدة 36 شهر. كما توفر مكيف جداري 18500 وحدة تنظيف ذاتي بارد من نوع جري ، وبلغ سعره 2399 ريال بدلا من 3499 ريال مع توفير 1100 ريال وخصم 32%، كما يمكنك طلب التقسيط بسداد مبلغ 115 ريال شهرياً على ثلاث سنوات ضمن تخفيضات اكسترا الأخيرة للكاش والتقسيط.