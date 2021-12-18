طريقة سهلة وبسيطة تفصيص الرمان بسرعة رهيبة

طريقة تفصيص الرمان، نجد أن الرمان من الفواكه اللذيذة والمفيدة والتي يحبها الكثير من الكبار والصغار ويحتوي الرمان على كثير من العناصر الغذائية المهمة التي تساعد على الوقاية من الأمراض وتقوي المناعة ولكن تجد ربات المنازل صعوبة في تقشير الرمان مما لا يشجع على تناوله رغم فوائده العديدة لذلك قمنا اليوم بجلب أسرع طريقة لكم لتقشير الرمان سوف نتحدث عنها من خلال هذا المقال.

طريقة تفصيص الرمان بسرعة

يمكن أن نقوم بتفصيص الرمان بسرعة كبيرة دون تعب أو ملل وتكون طريقة تقشيره هي:

نقوم بجلب الرمان الذي نقوم بتفصيصه ولتكن كمية كبيرة مثل عشرة كيلو.

في البداية لا بد أن نقوم بغسله جيدا بالماء والخل.

كما أنه من الضروري أن نقوم بتنشيفه بشكل جيد.

نحضر وعاء ضخم.

فيما بعد نأخذ الرمانة ونقوم بعمل فتحات بها مثل البرتقالة أو شقوق وليكن 6 شقوق.

بعد ذلك نقوم بواسطة ملعقة خشبية بالطرق على ظهر الرمانة لتنزل جميع الفصوص داخل الوعاء الفارغ.

ونستمر هكذا حتى تنتهي كمية الرمان الموجودة معنا ونلاحظ أنه قد تم تفصيصها بسرعة رهيبة.

فوائد الرمان العظيمة

نجد أن للرمان فوائد عظيمة حيث لا يمكن الاستغناء عنه ومن أهم فوائده الاتي: