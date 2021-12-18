حقق حلمك واربح جائزة المليون دولار من مسابقة الحلم| وكيفية الاشتراك

أيام قليلة تفصلنا عن موعد السحب الجديد على جائزة الحلم الأكبر من مسابقة الحلم mbc على جائزة المليون دولار أمريكي، وسط حالة كبيرة من الترقب تسيطر على المشتركين أملاً في تحقيق حلمهم والحصول على تلك الجائزة الكبيرة، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة المسابقة استقبال طلبات المشاركة من الآلاف من جميع الدول، وستقام مراسم السحب على الهواء مباشرةً بنظام القرعة العشوائية مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامجه صدى الملاعب على فضائية إم بي سي، مع العلم أنه تم استبعاد جميع أقارب العاملين بالمسابقة حتى الدرجة الرابعة ضمانًا للشفافية والحيادية في السحب.

حقق حلمك مع مسابقة الحلم

ومازال أمامك الفرصة من أجل الاشتراك في مسابقة الحلم ودخول السحب الجديد المقبل، سواء من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو dream أو reve إلى الرقم المرادف لدولتك، ثم الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي تردك، أو من خلال الاتصال على نفس الأرقام ومواصلة المشاركة بنفس الطريقة، وفي حالة عدم وجود رقم لدولتك في جدول الأرقام المعتمدة من قبل المسابقة، يُمكنك الاشتراك من خلال الرقم الدولي الموحد الذي تم إتاحته للتواصل مع جميع الدول بلا استثناء.

الاشتراك عبر تطبيق حلم

كما يُمكنك الاشتراك في المسابقة من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية، وهو تطبيق مصمم للهواتف الذكية يتم تحميله عبر المنصات المختلفة، ثم القيام بتثبيته على الجوال الخاص بك، ثم تسجيل الدخول والبدء في الاستخدام، ثم تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة من الاسم ورقم الموبايل وغيره من بيانات، ثم إرسال إلى الرقم المرادف لدولتك، وتتم المحاسبة وفق سعر دقيقة المحمول الدولية.

كما يُمكن المشاركة أيضًا من خلال التسجيل عبر النموذج المُدرج على الموقع الرسمي للمسابقة mbc dream، ثم القيام أيضًا بتعبئة كافة البيانات المطلوبة، ثم تسجيل رقم الجوال واسم الدولة، ثم الضغط على موافق أو إرسال، وسيتم وصول رسالة إليك إلى رقمك تفيد بقبول طلب الاشتراك ودخول السحب المقبل.