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انت الان تتابع تفاصيل خبر فرحهم في أجازتهم .. تردد قناة تنة ورنة 2022 الجديد على النايل سات للأطفال والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أطفالنا الصغار بالفئات العمرية المختلفة سواء ما قبل المدرسة أو المقيدين بالمدرسة يرغبون في الاستمتاع بمتابعة كرتون الأطفال في الاجازة وفي أوقات فراغهم، ولا شك أن قناة تنة ورنة تعد من أبرز القنوات الفضائية لكرتون الأطفال ومن أجدد قوائم قنوات الأطفال، وتتمتع بتقديم محتوى رائع للأطفال الصغار من برامج الأطفال وأفلام الكرتون، ومسلسلات الكرتون المختلفة، إلى جانب الأغاني التعليمية والترفيهية للأطفال، فيما يلي نقدم لكم كيفية ضبط واستقبال تردد قناة تنة ورنة 2022 الجديد على النايل سات للأطفال.
قناة تنة ورنة للأطفال
حرص القائمين على قناة تنة ورنة على اختيار اسم تنة ورنة لتحمل القناة اسم الكرتون المميز، والذي يتمتع بتوفر منه عدد من الأجزاء المختلفة التي تحمل مغامرات للجنية تنة ورنة من التنات والمتفوقة في عملها، بل والأكثر تفوقًا وذكاءً، وهي قناة تهتم بتقديم محتوى كرتوني مميزة يمتزج به المرح والإثارة خلال رسوم متحركة تتميز بالحركة والألوان المشبعة التي يحبها الأطفال.
ومن أبرز ما تقدم قناة تنة ورنة للأطفال:
- سندريلا.
- سنووايت.
- تنة ورنة.
- علاء الدين والمصباح السحري.
- عائلة لمض.
تردد قناة تنة ورنة 2022
قناة تنة ورنة للأطفال يمكنك بسهولة استقبالها عبر القمر الصناعي النايل سات على جهاز الاستقبال لديك عبر اتباع التالي:
- الدخول إلى الإعدادات، ثم اختيار التثبيت اليدوي.
- اختيار القمر الصناعي النايل سات، ثم كتابة بيانات تردد قناة تنة ورنة.
- حيث يتم كتابة تردد قناة تنة ورنة 2022 على 11594
- ضبط الاستقطاب ليكون أفقي H
- ضبط معدل الترميز 27500
- ثم ضبط معامل الخطأ ليكون 5/6
- في النهاية يتم النقر على بحث والانتظار حتى يتم الانتهاء من تنزيل كافة القنوات الموجودة على التردد.
- ابحث بعدها يدويًا عن القناة عبر قائمة القنوات لتقوم بتشغيلها.
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