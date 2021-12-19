نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض الكويت على الأجهزة المنزلية من جراند هايبر الكويت في المقال التالي

يبحث الآلاف عن أحدث عروض الكويت التي يقدمها جراند هايبر الكويت. حيث يعرض الهايبر مئات السلع المتنوعة ما بين الخضراوات والفواكه والأغذية المعلبة، كما يقدم تخفيضات كبيرة على الملابس ومنتجات العناية الشخصية. بالإضافة إلى ذلك يعرض الهايبر باقة مميزة من التجهيزات المنزلية مثل القلايات الهوائية والخلافات والكاويات البخارية والغسالات. كما تضم العروض خصومات على أجهزة الميكرويف وغلايات المياه وغيرها الكثير من المنتجات الأخرى. عروض الكويت يعرض الهايبر قلاية هوائية من نوع أوركا التي تعمل بقوة 1000 واط مقابل 9.99 دينار كويتي.

خلاط يدوي ماركة باناسونيك قوة 175 واط بسعر 10.99 دينار.

تصفيف الشعر أصبح أكثر سهولة مع مصفف شعر 2 في 1 من سوناشي احصل عليه الآن مقابل 3.99 دينار.

مقابل 98.99 دينار كويتي يمكنك شراء ثلاجة ديفروست 2 باب سعة 400 لتر ماركة فيستل. طهي الأرز أكثر سهولة مع طاهية الأرز جي ترون سعة 1.2 لتر مقابل 6.99 دينار.

كي الملابس بسهولة وجودة عالية مع مكواة جي ترون بالبخار احصل عليه مقابل 5.49 دينار.

غلاية كهربائية سعة 1.8 لتر كليك أون بسعر 2.39 دينار.

مكواة بخار بتصميم سلكي أو لاسلكي تعمل بقوة 2400 واط احصل عليها مقابل 7.99 دينار. عروض جراند هايبر ميزان رقمي من سانفورد مقابل 3.90 دينار كويتي.

احصل على مقلاة هوائية بريميرا مقابل 14.99 دينار، يمكن استخدامها في قلي البطاطس والبانيه والأطعمة المختلفة.

إعداد المعجنات أصبح أكثر سهولة مع عجانة بريميرا الكهربائية مقابل 4.50 دينار. فرن جراتوس يعمل كشواية ومحمصة أيضا سعة الفرن 48 لتر معروض بسعر 21.99 دينار.

طباخ جراتوس مقاس 50 × 50 أربع شعلات علوية وفرن مقابل 39.99 دينار.

صاعق الحشرات ماجنوم قوة 30 واط بسعر 7.75 دينار، بينما الصاعق بقوة 12 واط معروض مقابل 5.75 دينار كويتي. هايبر جراند الكويت طقم أوعية ميلامين هاميلتون مكون من 42 قطعة احصل عليه مقابل 13.99 دينار.

اشتري طقم أواني هوم واي متعدد الاستخدامات مقابل 11.99 دينار.

احصل على طقم أواني هوملي للطهي غير لاصق مكون من 7 قطع مقابل 7.99 دينار فقط. طاولة جانبية قابلة للطي بسعر 3.99 دينار.

ننشر غسيل معدني من رويال جرين بسعر 2.99 دينار.

دولاب تشكيلة قابل للطي مقابل 2.99 دينار كويتي.

احصلي على حقيبة الغسيل 2 قطعة كومبو مقابل 5.99 دينار. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض الكويت على الأجهزة المنزلية من جراند هايبر الكويت - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض الكويت على الأجهزة المنزلية من جراند هايبر الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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