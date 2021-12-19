شركة زين للاتصالات تعد من كبرى الشركات في مجال الاتصالات في جميع دول الوطن العربي، ومن بينهم المملكة العربية السعودية وتوجد في دولة الكويت والأردن وأيضا في دولة السودان، حيث أنها توفر لعملائها الكثير من الخدمات كحساب رصيد زين، فضلا عن أنها تقدم العروض لعملائها بشكل مميز، وعبر هذا التقرير سوف نوضح أسهل طريقة لشحن رصيد زين عبر الموقع الإلكتروني وأسعار الباقات.

طريقة شحن رصيد زين عبر الموقع الإلكتروني

يمكن لعملاء شركة زين شحن رصيد عبر رابط الموقع الرسمي للشركة عن طريق البطاقات الائتمانية اتبع الخطوات في السطور القادمة:

يتم الانتقال لرابط الموقع الإلكتروني لشركة زين. سجل الدخول إلى حسابك وفي حالة لم يكن لديك حساب. أنشاء حساب جديد عبر استخدام رقم الهاتف. وتستطيع التسجيل باستخدام حساب جوجل. ويمكن التسجيل عبر حسابك الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. حدد نوع البطاقة الائتمانية وبعد ذلك اكتب قيمة الشحن. وانقر على زر الشحن وسيصلك رسالة بالبيانات الخاصة بالشحن.

شحن رصيد زين عبر التطبيق الخاص بالشركة

ويمكن الشحن عبر التطبيق الخاص بشركة زين، حيث يتوفر التطبيق على نظام الاندرويد ونظام الايفون. سجل الدخول على التطبيق عبر رقم الجوال. وحدد زر شحن الرصيد و ينبغي توفر بطاقة ائتمانية ليتم اختيار قيمة الشحن. ادخل رقمك أو يمكن كتابة الرقم الذي ترغب في الشحن إليه. وفي النهاية انقر على زر الشحن وستصلك رسالة خاصه بها تفاصيل الشحن.

أسعار الباقات الخاصة بشركة الاتصالات زين

هناك نوعين من الباقات قد خصصتها شركة زين وهما باقات سارية لمدة شهر وبطاقات سارية لمدة ثلاثة شهور وإليك تفاصيل أسعار كل من النوعين وهما:

باقات شركة زين السارية لمدة ٣٠يوم

يمكن الاشتراك بباقة الواحد جيجا وتكون قيمها 30 ريال سعودي.

أما باقة 2 جيجا يصل سعرها ل 50 ريال سعودي.

باقة 5 جيجا يمكن الاشتراك فيها بسعر 80 ريال سعودي.

والباقة الخاصة ب 10 جيجا ويبلغ قيمة الاشتراك بها 100 ريال سعودي.

أما باقات زين السارية لمدة ثلاث أشهر