شوف تخفيضات 50% على الجوالات في اكسترا السعودية اليوم

تعتبر اكسترا واحدة من أكبر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها أقوى الخصومات والتخفيضات، فتعمل اكسترا على مدار اليوم لكي توفر إلى عملائها كل ما يحتاجون من أجهزة التي من بينها أجهزة الهواتف المحمول من أفضل الماركات العالمية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أقوى خصومات اكسترا على الجوالات.

خصومات اكسترا في المملكة العربية السعودية

توفر اكسترا إلى عملائها مجموعة من الخصومات والتخفيضات على مختلف الهواتف المحمول التي من بينها كلًا من التالي:

هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 256 جيجا متوفر باللون الوردي.

تحتوي العروض على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

هاتف آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون البنفسجي.

تضم العروض على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض.

هاتف آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 128 جيجا متوفر باللون البنفسجي.

عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية

توفر اكسترا مجموعة من التخفيضات والخصومات على أجهزة السامسونج فتتبعوا معنا في المقال التالي أقوى عروض اكسترا على هواتف سامسونج:

هاتف سامسونج نوت 20، 4 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون البرونزي.

تقدم العروض هاتف سامسونج جالكسي إس 21 ألترا 5 جي مع مساحة 512 جيجا بايت متوفر باللون الفضي.

هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي من الجيل الخامس مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر.

توافر العروض هاتف سامسونج جالكسي إس 21، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي.

عروض اكسترا على الجوالات

إليكم في السطور الآتية العروض المتوفرة من اكسترا على هاتف فيفو: