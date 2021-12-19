اقوي منظف للتخلص من حروق الحلل والطاسات من مكون كلنا بنرميه وتعود جديدة من تاني

كثير من السيدات البيوت تتعرض لمواقف محرجة بعد ان تحترق حلل أو أواني وطاسات لديها ولا تجد حل لتنظيفها فتضطر الي ركنها أو ربما ترميها، سواء الالمونيوم او ستانلس او برادات وطاسات محروقة حيث تتعرض للحرق الشديد، ومهما يتم دعكها او تنظيفها بشدة فإنها تظل محترقه غير نظيفه على الإطلاق، حتى لو قمت بشراء أي منظفات كيميائية، واليوم جئنا لكم وصفة تعتمد على مكون هنا نقوم برميه ولا نهتم به، ولكنه في الحقيقة له قوه جبارة في تنظيف الكثير من الاشياء و تلميع الحلل ودون اي مجهود وسوف نوضح لكم عبر هذا المقال جميع تفاصيل حاول هذا المنظف السحري.

مكون سحري كلنا بنرميه ينظف الحلل المحروقة

هذا المكون السحري يستطيع ان ينسف اي دهون أو حروق متواجدة منذ زمن في الأواني، وينظف اصعب الحروق التي يمكن أن يقابلها اي شخص، والمكون الذي سوف نستخدمه اليوم في تنظيف الحروق التي تتواجد في الحلل والبرادات والطاسات هو التفاح المعطوب او ما يتم رميه من التفاح بعد ان تنتهي صلاحيته، حيث انه مفيد للغاية في تنظيف الحروق الصعبة وبدلا من ان نقوم برميه، يتم الاستفادة به في مثل هذه الاشياء بالخطوات التالية:

نقوم بإحضار التفاح المنتهي الصلاحية ونبدأ في بشره بمبشرة البصل جيدا ونحضر ليمونتين و نقوم بتقطيعهم جيدا ونخلط التفاح مع الليمون المقطع ثم نقوم احضار حله و نضيف فيها ماء ثم نضعها على النار بعد ذلك نضع فيها خليط التفاح والليمون ونتركها تغلي قليلا ثم نضع عليها بعد ذلك ملعقتين من ملح الليمون ثم نقلبهم جيدا في الماء ونتركها تغلي قليلا بعد ذلك نبدا فيه تنظيف الحلل المحروقه حيث ناتي بالحله التي احترقت بشده ثم نقوم بوضع الحلة المحروقة داخل الحله الكبيرة التي بها خليط الماء والتفاح والليمون وتستمر في الغليان وهي بداخلها وهذا سوف يساهم بشكل كبير في نسف الحرق وسوف نترك الحله المحروقه او اي شيء محروق لديك في هذا الماء المغلي لمده نصف ساعه او اكثر ويمكن أن نتركها للصباح التالي.

فوائد المكون السحري للقضاء علي حروق الحلل والطاسات

مكون التفاح المعطوب مع الليمون وملح الليمون سيحقق نتائج مبهرة سوف تبدأ الحروق في الذوبان ويسهل ازالتها باستخدام ملعقة او سكين نقوم بحك الحروق التي توجد في الحلة ونجدها تخرج بكل سهولة و دون اي دعك شديد يمكن ان تستخدم بدلا من ذلك الكركديه او الطماطم حيث التأثير الحمضي يقضي علي الحروق بمساعدة الماء المغلي.