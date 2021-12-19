طرق مختلفة لتنظيف الكوتشى بدون غسيل ولا دعك حتى النعل هينظف وصفة جبارة

تنظيف الكوتشى بدون غسيل ، عند البدء في أرتداء الملابس للخروج قد يقابلك عائق وهو الكوتشي الأبيض الغير نظيف، لا تقلق يمكنك تنظيفه وتركه لفترة صغيرة حتى يجف، طرق عديدة لتنظيف الكوتشى الأبيض خلال وقت قصير أو تنظيف الكوتشى بالكامل، حتى إذا كان عدد الكوتشيات كثير هناك طريقة بسيطة لتنظيفها ولا تحتاج للكثير من العناء.

تنظيف الكوتشى بدون غسيل

بعض الأحيان نحتاج تنظيف سريع للكوتش دون الانتظار ليجف من غسله، تلك الطريقة من الطرق السريعة التي يمكنك تطبيقها قبل الخروج بنصف ساعة فقط، قبل البدء في اللبس وعند الخروج سوف تجد الكوتشي في غاية النظافة، تلك الطريقة تليق أكثر مع الكوتشي الجلد.

طريقة تنظيف الكوتشى سريعًا

قومي بخاخاه قومي بوضع ملعقة من الصابون السائل من النوع الجيد.

قومي بوضع ملعقتين من صودا الخبز، ضعي باقي البخاخة ماء.

قلبي المكونات معًا بشكل جيد وقومي ببخ القليل منها على الكوتشي.

باستخدام فوطة قطنية قومي بمسح الكوتشي.

أترك الكوتشي في مكان مفتوح حتى يجف سريعًا.

أبداء بارتداء ملابسك ولا تقلق سوف تجده نظيف

تنظيف النعل الأبيض للكوتش

بعض الأحيان قد يكون الكوتشي منه شبه نظيف ولكن النعل الأبيض بالأسفل هو الغير نظيف، وقد يكون هو السبب في جعل مظهر الكوتش الكامل غير نظيف، طبق تلك الطريقة ولاحظ الفرق.

طريقة تنظيف النعل الأبيض للكوتش

قوم باستخدام فرش أسنان قديمة وخصصها لتنظيف الكوتشي.

ضع القليل من معجون الأسنان وقم بفركه على نعل الكوتشي بالكامل.

باستخدام فوطة قطنية قوم بمسح النعل.

أترك الكوتشي في مكان مفتوح لمدة 5 دقائق فقط حتى يجف.

تنظيف الكوتشى بالكامل

إذا كان الكوتشي متسخ بالكامل ولا يصلح معه الطرق السابقة يجب عليك تنظيف الكوتشى بالكامل.

طريقة تنظيف الكوتشى بالكامل