طريقة تنظيف الحلل والأواني والطاسات المحروقة بخطوات سهلة من مكونات متوفرة في المنزل

العديد من ربات المنزل طوال الوقت يبحثون عن طريقة تنظيف الحلل والأواني والطاسات حتى يتمكنوا من إزالة التراكمات الموجودة على مختلف الأواني والحروق التي تتسبب بها النار أثناء الطهي، ولذلك من خلال بعض المكونات البسيطة المتوفرة في كل منزل سنعرض لكم أسهل الطرق في التنظيف، كما أن هذه المكونات أمنة تماما على الجلد ولا تتسبب في أضرار بالغة على الأواني أو الصحة بشكل عام.

طريقة تنظيف الحلل والأواني والطاسات

هناك الكثير من الطرق التي يلجأ إليها العديد من ربات المنزل لتنظيف مختلف أنواع الدهون والحروق المتراكمة على هذه الأواني بعد كل وجبة يتم طهيها، ومن هذه الطرق ما يلي:

خلطة ملح الليمون مع الكركدية

تعد هذه الوصفة من الوصفات التي لها مفعول السحر عند استخدامها في التنظيف، وتتمثل المكونات والخطوات فيما يلي:

المكونات

مقدار ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

كوبان من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مقدار ملعقة كبيرة من الكركدية.

الخطوات