طريقة عمل الرومان على النار بخطوات سهلة وبسيطة واستمتعي بالطعم اللذيذ والمذاق المختلف

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طريقة طبخ الرمان سهلة وبسيطة حيث أنه من فواكه الموسم الشتوي ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، حيث أنها تحتوي على العديد من الفوائد المتعددة، وهي عبارة عن حبيبات حمراء لذيذة الطعم ولها قشرة لا يتم تناولها ولكن لها أيضا فوائد كثيرة في العديد من الوصفات الطبيعية، لذا جئنا لكم اليوم بطريقة طبخ الرمان تختلف تماما عن تناوله طازج وله اكثر من طريقة في إعداده.
طريقة طبخ الرمان
الرمان له طرق مختلفة لتناوله كما أنه يتم تزيين الفواكه من خلاله، واليوم سوف نعد لكم في مقالنا هذا كيفية طهي الرمان بطرق كثيرة، وهي كالتالي:
- صلصة الرمان وهو عبارة عن كوب من الرمان وملعقة سكر ونصف كوب أيضا من زيت الزيتون.
- مربى الرمان وهي تتكون من ثلاثة أكواب من الرمان و كوب ونصف من السكر وكوب من الماء مع ربع ملعقة من الليمون.
- صوص الرمان وهو يتكون من الرمان مع السكر أو عسل النحل فهو يستخدم في جميع الأكلات والحلويات الكثيرة والمختلفة حيث أنه يضيف نكهة طيبة للأكل.
طريقة عمل الأكلات المكونة من الرمان
الرمان يحتوي على الكثير من الفوائد، والآن سوف نقدم لكم أكلة لذيذة، وهي:
مربى الرمان
- نضع وعاء عميق على النار ثم نقوم بوضع الماء ثم نضيف حبيبات الرمان على النار، ويتم تقليبهم جيدا وبعد ذلك نضيف الليمون ويتم التقليب حتى يتماسك القوام قليلا.
- فيما بعد يتم التصفية جيدا ونقوم بإخراج حبيبات الرمان ثم يتم إعادة تصفيته مرة أخرى بقطعة من القماش حتى نتأكد أن ليس به شوائب ثم نشعل عليه النار حتى يقل الشراب ويخرج منه الماء على شكل بخار ثم نرفعه من النار حتى يبرد.
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