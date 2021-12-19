5 أجهزة وراء ارتفاع فاتورة الكهرباء 750 جنية حتى لو أغلقتهم أحدهم مفاجأة اوقفهم فورا بهذه الطريقة

نجد أنه قد ارتفعت الفاتورة كثيرا دون أي رحمة بالشعب المصري فاصبح صاحب المنزل عندما يأتيه محصل الكهرباء يحدث له حالة من الذهول والاكتئاب وذلك نتيجة المبالغ المرتفعة جدا في الفاتورة لذلك سوف نتحدث في هذا المقال عن شكاوى بعض الناس الخاصة بالفاتورة والحلول المقترحة لمواجهة ارتفاع الفاتورة.

شكاوي الناس الخاصة بالكهرباء

تعالت صرخات الناس ووجدت حالات كثيرة من الانتحار وذلك بسبب فاتورة الكهرباء وارتفاعها المفاجئ حيث يمكن أن تأتي الفاتورة مرتفعة جدا أعلى من مرتب المواطن المصري مما يجعل حدوث حالات من الصخب والتضجر من المصريين فيمكن أن نأخذ بعض الأمثلة حيال ذلك.

نجد أن قام المواطن مصطفى عبد الرحيم الموجود في قرية رغامة في غرب مدينة كوم أمبو أسوان بأن فاتورة الكهرباء وصلت إليه بمبلغ حوالي 51 ألف جنيه الأسبوع الماضي مما اده إلى تضجره وصراخة والذهاب إلى شركة الكهرباء ليجد أن الفاتورة تكون 8000 مما يدل على تلاعب الموظفين بالأرقام الموجودة في الفواتير.

ووجد أيضا رأفت سمير من محافظة أسيوط والذي تم إنقاذه من محاولة انتحار وذلك بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء كثيرا ولا يستطيع سداداها.

وقام محمد سمير بالتبليغ على أن فاتورة الكهرباء جاءت بمبالغ كبيرة جدا وضخمة وذلك بسبب تراكم الفاتورة لعدم مجي قارئ العداد كل شهر في المعاد المحدد له.

الحلول المقترحة لمواجهة ارتفاع فاتورة الكهرباء

عند التعرض لأي ارتفاع مفاجئ في الكهرباء أو عدم اتيان المحصل في المعاد المحدد له من كل شهر يجب الاتصال على الرقم الساخن 121.

على الشركة تقوم بالرد على جميع استفسارات الناس في أي وقت.

أذا لم نتمكن من الاتصال فنقوم بالتواصل على المواقع والصفحات الرسمية للشركة .

يجب على الشركة أن تخصص موظفين للرد فقط على استفسارات الناس على المواقع الإلكترونية.

يجب على المواطنين التحلي بالصبر عند وصول له الفاتورة بمبالغ مرتفعة ومبالغ فيها ويذهب إلى الشركة للاستفسار.

أجهزة وراء ارتفاع فاتورة الكهرباء